Paolo Sorrentino a Brescia: «Il bello delle battute è non spiegarle»

Il giro d’Italia di Paolo Sorrentino è cominciato. Come fatto in occasione dell’uscita di «Parthenope», due anni fa, il regista premio Oscar si sta già muovendo su e giù per lo stivale per presentare «La grazia», nelle sale dal 15 gennaio con PiperFilm. Tra le tappe di oggi: Bergamo, Milano e Torino, tutto in poche ore. Prima, però, ha incontrato il pubblico del Cinema Moretto di Brescia insieme alla direttrice della fotografia Daria D’Antonio e alla giornalista e conduttrice Marta Perego. Dopo un breve saluto prima dell’inizio dello spettacolo pomeridiano, Sorrentino si è spostato nella sala Astra a proiezione conclusa per dialogare con un pubblico particolarmente entusiasta di incontrarlo (all’esterno del cinema boutique di Piazzetta Sant'Alessandro un fan lo ha addirittura omaggiato con un quadro dipinto da lui, gesto apprezzato dal regista), rispondendo alle domande con una miscela di pudore, sincerità e ironia, cifra ormai riconoscibile dei suoi incontri pubblici.

Un caso reale

Tanti i temi emersi nello spazio di pochi minuti, Sorrentino ha ricordato che «La grazia» nasce da un episodio di cronaca reale, dal quale è maturata l’idea di raccontare «un dilemma morale, su come relazionarsi rispetto a un omicida, se è perdonabile o meno», ma nel dialogo col pubblico è emersa con forza soprattutto la dimensione umana del personaggio interpretato da Toni Servillo, un uomo diviso tra rigore istituzionale e fragilità privata. Daria D’Antonio ha raccontato il lavoro condiviso sul piano visivo, citando come riferimento pittorico Lucien Freud, «figure colte in un turbamento, in un disagio, quasi schiacciate dallo spazio». Un approccio pensato per raccontare soprattutto uno stato d’animo, più che la solennità dei luoghi del potere.

Un frame di La grazia di Sorrentino con Toni Servillo - Foto Andrea Pirrello

Il rapporto con il tempo

Tra i momenti più partecipati dell’incontro, una domanda in particolare ha toccato il nodo centrale del film, condensato in una frase che ritorna più volte: «Di chi sono i nostri giorni?». La risposta di Sorrentino è stata netta: «I giorni sono nostri, ma purtroppo vengono continuamente usurpati, alle volte da altre persone che ci stanno intorno e che hanno le loro esigenze, e soprattutto spesso da noi stessi». A ostacolare questo rapporto con il tempo, ha aggiunto, sono i sensi di colpa e la tendenza ad autocensurarsi.

Paolo Sorrentino incontra i fan - Foto New Reporter Marazzani © www.giornaledibrescia.it

Non sono mancati anche momenti più prettamente «sorrentiniani», come quando ha aggirato una domanda sul significato specifico di una battuta ricordando che «la bellezza delle battute è quella di non spiegarle, per non rompere l'incanto». Come quando, ha aggiunto, negli anni de «La grande bellezza» gli chiedevano spesso il senso di una frase che tuttavia era stata scritta dal co-sceneggiatore Umberto Contarello: «Mi hanno chiesto miliardi di volte che significa, e io non lo so perché l’ha scritta quell’altro, ma mi piaceva tanto e l'ho girata».

L’incontro al Cinema Moretto ha permesso quindi di incontrare uno dei registi italiani più riconosciuti in patria e all’estero, da qualche anno sempre più disponibile ad aprirsi con il suo pubblico. Un’occasione per ascoltare direttamente la voce di un autore che continua a interrogarsi, e a interrogare chi guarda, sul peso delle decisioni e sulla difficoltà di abitare davvero il proprio tempo e che lo fa anche questa volta – è il caso di dirlo – con estrema grazia.