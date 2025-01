Maria Chiara Arrighini e il dramma della violenza in scena all’Odeon

Elisa Fontana

Il teatro di Lumezzane ospiterà il 14 gennaio l’opera di Latella e Bellini che prende spunto da un caso di cronaca giudiziaria: l’intervista all’attrice bresciana

La bresciana Maria Chiara Arrighini in Wonder Woman

«Oggi il coraggio è indecente». Il coraggio che una donna deve trovare dentro e fuori di sé per denunciare una violenza sessuale. Perché, alle volte, questo coraggio, da solo, non solo non serve, non basta, ma addirittura è messo sotto accusa; gli interrogatori sono continui, pressanti, e così la vittima finisce per ricoprire i panni dell’imputato. Arrivando ad essere colpevole del proprio aspetto fisico. Antonio Latella e Federico Bellini riscrivono un caso di cronaca giudiziaria di dieci anni