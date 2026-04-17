Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura

Il libro «L'intelligenza artificiale di Pinocchio» in edicola con il GdB

Una riflessione su apprendimento, chatbot e autonomia del pensiero nell’era digitale. Scritto da Luca Mari e Susanna Sancassani con il contributo di Daniele Bellasio, il volume è in edicola dal 18 aprile con il Giornale di Brescia a 12,90 euro, più il prezzo del quotidiano
«L'intelligenza artificiale di Pinocchio» di Luca Mari, Susanna Sancassani con Daniele Bellasio
«L'intelligenza artificiale di Pinocchio» di Luca Mari, Susanna Sancassani con Daniele Bellasio
AA

Ha ancora senso apprendere nell’era dei chatbot? E quale spazio resta per il pensiero autonomo quando sempre più attività intellettuali vengono affidate alle macchine?

Sono queste le domande al centro di «L’intelligenza artificiale di Pinocchio. Ha ancora senso apprendere nell’era dei chatbot?» (Editore Il Sole 24 Ore; pp. 171), di Luca Mari e Susanna Sancassani, con il contributo di Daniele Bellasio, in edicola con il Giornale di Brescia da sabato 18 aprile a 12.90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.

La trama

Il volume affronta il tema dell’intelligenza artificiale non solo dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto culturale. In un contesto in cui le risposte sono sempre più immediate e disponibili, gli autori riflettono sul significato dell’apprendimento e sulle trasformazioni del rapporto tra conoscenza e strumenti digitali.

Pinocchio, nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, diventa una metafora della condizione contemporanea: il rischio non è tanto costruire macchine sempre più intelligenti, quanto abituarsi a delegare a esse parti sempre più rilevanti del nostro pensiero.

Il libro propone così una riflessione sul futuro della formazione e sull’equilibrio tra intelligenza naturale e artificiale, ponendo al centro una domanda: fino a che punto siamo disposti a lasciare che qualcuno – o qualcosa – muova i fili?

Chi sono gli autori

Susanna Sancassani. Dirige da oltre vent’anni il centro METID, Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica, del Politecnico di Milano presso cui è docente di Teaching Strategies e responsabile della strategia d’ateneo sull’intelligenza artificiale per la didattica. È coordinatrice del Digital Education Hub nazionale Edvance dedicato alle competenze digitali avanzate per studenti e professionisti.

Luca Mari. Professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche all’Università Carlo Cattaneo – LIUC. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, si occupa di ingegneria dell’informazione e di cultura dell’intelligenza artificiale.

Daniele Bellasio. Vicedirettore del Sole 24 Ore. Laureato in Giurisprudenza, ha studiato Big Data Analysis e l’evoluzione dell’informazione in ambito digitale. Ha diretto la Prealpina e ha lavorato al Foglio e a Repubblica. Con Marianna Aprile, conduce Amici e nemici su Radio 24.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
libri in edicolaIntelligenza Artificialechatbot
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario