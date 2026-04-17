Il libro «L'intelligenza artificiale di Pinocchio» in edicola con il GdB

Ha ancora senso apprendere nell’era dei chatbot? E quale spazio resta per il pensiero autonomo quando sempre più attività intellettuali vengono affidate alle macchine?

Sono queste le domande al centro di «L’intelligenza artificiale di Pinocchio. Ha ancora senso apprendere nell’era dei chatbot?» (Editore Il Sole 24 Ore; pp. 171), di Luca Mari e Susanna Sancassani, con il contributo di Daniele Bellasio, in edicola con il Giornale di Brescia da sabato 18 aprile a 12.90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.

La trama

Il volume affronta il tema dell’intelligenza artificiale non solo dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto culturale. In un contesto in cui le risposte sono sempre più immediate e disponibili, gli autori riflettono sul significato dell’apprendimento e sulle trasformazioni del rapporto tra conoscenza e strumenti digitali.

Pinocchio, nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, diventa una metafora della condizione contemporanea: il rischio non è tanto costruire macchine sempre più intelligenti, quanto abituarsi a delegare a esse parti sempre più rilevanti del nostro pensiero.

Il libro propone così una riflessione sul futuro della formazione e sull’equilibrio tra intelligenza naturale e artificiale, ponendo al centro una domanda: fino a che punto siamo disposti a lasciare che qualcuno – o qualcosa – muova i fili?

Chi sono gli autori

Susanna Sancassani. Dirige da oltre vent’anni il centro METID, Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica, del Politecnico di Milano presso cui è docente di Teaching Strategies e responsabile della strategia d’ateneo sull’intelligenza artificiale per la didattica. È coordinatrice del Digital Education Hub nazionale Edvance dedicato alle competenze digitali avanzate per studenti e professionisti.

Luca Mari. Professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche all’Università Carlo Cattaneo – LIUC. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, si occupa di ingegneria dell’informazione e di cultura dell’intelligenza artificiale.

Daniele Bellasio. Vicedirettore del Sole 24 Ore. Laureato in Giurisprudenza, ha studiato Big Data Analysis e l’evoluzione dell’informazione in ambito digitale. Ha diretto la Prealpina e ha lavorato al Foglio e a Repubblica. Con Marianna Aprile, conduce Amici e nemici su Radio 24.