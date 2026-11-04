«Il piccolo grande libro dei giochi» in edicola con il GdB

Bastano un palloncino, qualche bicchiere o un semplice foglio di carta per organizzare un gioco divertente? E come trasformare una sfida tra amici in un'occasione per stare insieme, collaborare e imparare qualcosa di nuovo?
Sono queste alcune delle idee alla base di «Il piccolo grande libro dei giochi. 60 attività per divertirsi», il volume dei BANZAIIII, in edicola con il Giornale di Brescia da venerdì 6 novembre a 8,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
La trama
Nato dall'esperienza dei BANZAIIII, un gruppo di sei amici cresciuti insieme nel quartiere Pietralacroce di Ancona, il libro raccoglie giochi sperimentati durante anni di attività come animatori, educatori e capi scout. Un percorso che nel maggio 2023 li ha portati a condividere le proprie idee sui social, con l'obiettivo di dimostrare che per divertirsi non servono grandi risorse, ma creatività e voglia di mettersi in gioco.
Il volume propone 60 attività suddivise in cinque categorie: giochi a tempo, collaborativi, d'acqua, a eliminazione e a classifica. Si passa da sfide come «Il labirinto del vento», in cui bisogna guidare un bicchiere attraverso un percorso usando soltanto il soffio, a prove di squadra come «Piramide elastica», dove i partecipanti devono coordinarsi per costruire una torre di bicchieri. Non mancano giochi all'aperto, gare di equilibrio e attività che mettono alla prova velocità, precisione e spirito di collaborazione.
Ogni proposta è accompagnata da indicazioni sui materiali necessari, regole, livello di difficoltà e suggerimenti per adattare il gioco alle diverse situazioni. Alla base del progetto c'è anche una finalità educativa, riassunta nel motto scout «Tutto col gioco, niente per gioco»: imparare a conoscersi, collaborare e affrontare le sfide senza prendersi troppo sul serio. Una raccolta rivolta a bambini, ragazzi, famiglie e a chiunque cerchi nuove idee per trasformare semplici oggetti quotidiani in occasioni di divertimento condiviso.