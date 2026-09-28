Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura
Cultura

Libri in casa, tu come li tieni in ordine?

Con Librixia la pagina scritta torna protagonista a Brescia. Ciascuno ha però la sua precisa metodologia per tenere ordinati i propri volumi: quale usi? Dicci la tua
Una libreria in una casa
Una libreria in una casa

Tra incontri e bancarelle, i libri sono tornati ancora una volta protagonisti a Brescia grazie a Librixia, che fino al 4 ottobre renderà la città una grande laboratorio di lettura e di cultura a cielo aperto.

Ma ognuno nella propria casa custodisce un piccolo tesoro di volumi. E ognuno per tenerli in ordine usa metodologie diverse. Che sia per colore e per ordine alfabetico, facci sapere come organizzi la tua libreria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Librixia 2026librisondaggio
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...