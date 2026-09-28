Libri in casa, tu come li tieni in ordine?

Con Librixia la pagina scritta torna protagonista a Brescia. Ciascuno ha però la sua precisa metodologia per tenere ordinati i propri volumi: quale usi? Dicci la tua
Una libreria in una casa
Tra incontri e bancarelle, i libri sono tornati ancora una volta protagonisti a Brescia grazie a Librixia, che fino al 4 ottobre renderà la città una grande laboratorio di lettura e di cultura a cielo aperto.
Ma ognuno nella propria casa custodisce un piccolo tesoro di volumi. E ognuno per tenerli in ordine usa metodologie diverse. Che sia per colore e per ordine alfabetico, facci sapere come organizzi la tua libreria.