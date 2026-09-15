La stagione del Teatro Erbusco: sul palco Morante e Perrotta

Il teatro è un’arte viva che consente di esplorare altri mondi e fa vedere il nostro con occhi diversi. La nuova stagione, la nona, di «Teatro Erbusco», organizzata dalla Pro Loco del paese franciacortino con il sostegno dell’Amministrazione comunale porta sul palco compagnie e spettacoli, approfittando anche di tournée nel Bresciano, su temi attuali e profondamente umani come il potere, i pregiudizi, le diseguaglianze, e con nomi di rilievo nazionale come quelli di Mario Perrotta e Laura Morante.
Il cartellone
Sarà proprio Perrotta ad aprire la stagione il 9 ottobre (inizio degli spettacoli sempre alle 20.45) con «Nel blu - Avere tra le braccia tanta felicità» dedicato a Domenico Modugno. Si tratta di un ritorno a Erbusco per l’artista che lo scorso anno ha proposto un testo su Italo Calvino. «Seconda classe» di Controcanto Collettivo (il 22 ottobre) è invece una new entry per il paese franciacortino: si tratta di una riflessione pungente e ironica sulla ricchezza, il privilegio e le diseguaglianze. Con «Giulio Cesare o la notte della Repubblica» (6 novembre), adattamento dell’opera shakespeariana, Il Mulino di Amleto - Ama Factory, anch’essa al debutto a Erbusco, «affronta il grande tema del rapporto tra potere consenso» ha anticipato il direttore artistico Vittorio Pedrali.
Stivalaccio Teatro torna con «Strighe maledette» (14 novembre) uno spettacolo che ripercorre la caccia alla streghe in Valcamonica all’inizio del Cinquecento: quattro donne che a Edolo vennero accusate di stregoneria. L’incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Galignani che sostiene progetti a favore delle donne vittime di violenza. Laura Morante chiuderà la stagione il 9 dicembre con il testo di Fabio Marra, «Insieme». «Racconta l’ambiente familiare, un microcosmo che testimonia la difficoltà della relazione», ha spiegato Pedrali.
Per i piccoli
Il Comune di Erbusco «riconosce il valore culturale e di aggregazione della rassegna» ha sottolineato in conferenza stampa l’assessora al Turismo, Angiola Magri. «Con questa iniziativa cerchiamo di contribuire alla valorizzazione del territorio» ha confermato Wladimiro Pasini, presidente della Pro Loco. Il calendario guarda anche ai giovani. Per i bambini propone il 21 novembre, alle 15, «I racconti di Gloria» di Claudio Milani, e per la secondaria di primo grado, il 23 novembre alle 11 del mattino, «Mio fratello rincorre i dinosauri» di Christian Di Domenico che affronta con delicatezza e ironia i temi della diversità e del pregiudizio. «Per noi è importante rivolgerci ai più piccoli e agli adolescenti - ha ricordato Anna Lussana, responsabile del progetto per la Pro loco -. Vorremmo che il pubblico uscisse dal teatro con una percezione nuova rispetto a quella con cui è entrato».
Gli abbonamenti
In partenza la campagna abbonamento: i rinnovi potranno essere sottoscritti dal 22 settembre, i nuovi dal 26 settembre alla Pro loco di Erbusco. Biglietti in prevendita alla Pro loco martedì 29 settembre, sabato 3 ottobre, martedì 6 ottobre; online su Vivaticket e al botteghino la sera degli spettacoli.