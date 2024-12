Cosa vedere in teatro a Natale, dallo «Schiaccianoci» a «Frozen»

Uno degli appuntamenti più attesi a Natale e durante le feste è quello con il teatro.

Tradizionalmente Brescia propone numerosi spettacoli dal sapore natalizio e festivo e anche quest’anno gli appuntamenti sono diversi. Ci sono la danza classica, ma anche i concerti di Natale e gli spettacoli per bambini e famiglie.

I balletti

Ormai presenza ricorrente e familiare è il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale di Iași, che dalla Romania porterà a Brescia due tra i più classici balletti.

Il 14 dicembre al Teatro Sociale andrà in scena «Giselle», il celebre balletto romantico ispirato alla leggenda delle Willi, spiriti di donne tradite che vagano in cerca di vendetta. Le scenografie ottocentesche incorniceranno la danza su musiche di Adam e protagonisti saranno Cristina Djmaru, ballerina solista del Teatro dell’Opera e Balletto di Bucarest, e Bogdan Canila, anche lui solista. Le repliche si terranno alle 16.45 e alle 20.30. Biglietti disponibili presso il teatro o su Vivaticket.

Il 27 dicembre ecco invece il più natalizio degli spettacoli, «Lo schiaccianoci», che si terrà sempre al Teatro Sociale in via Felice Cavallotti in città. Il celebre balletto natalizio su musiche di Čajkovskij e libretto di Marius Petipa narra la magica avventura di Clara, lo Schiaccianoci e il Re dei topi. Atmosfere fiabesche, costumi e scenografie incanteranno il pubblico in due spettacoli, alle 16.45 e 20.30. Biglietti, anche in questo caso, disponibili presso il teatro e su Vivaticket.

Il concerto di Natale

Il classico concerto di Natale del Teatro Grande si terrà quest’anno il 18 dicembre. Il programma vedrà protagonista il «Vespro della Beata Vergine» di Claudio Monteverdi eseguito da orchestra e coro Cremona Antiqua diretti dal maestro Antonio Greco, con una nuova ricostruzione filologica. I biglietti vanno da 22 a 34 euro e sono disponibili sul sito del Teatro Grande.

Al Sociale

Il Teatro Sociale proporrà per la chiusura del 2024 una tripla replica di «Fino alle stelle!», recital con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo che recitano, cantano e suonano «dando vita a un caleidoscopio di dialoghi, battute e canzoni che ci consegna un affresco del nostro bellissimo Paese», come scrivono dal teatro. La commedia musicale romantica è pensata per chiudere in bellezza l’anno, tenendo compagnia anche la sera di San Silvestro. L’appuntamento è infatti per 29, 30 e 31 dicembre.

Al nuovo Teatro Borsoni in via Milano, invece, si terranno un concerto di Raphael Gualazzi e Orchestra (il 31 dicembre alle 21.45, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria) e «Nada mas fuerte» (l’1 gennaio alle 18, sempre a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, concerto con Mauro Ottolini al trombone, tromba bassa, conchiglie, la voce di Vanessa Tagliabue Yorke, Thomas Sinigaglia alla fisarmonica, Marco Bianchi alla chitarra classica, baritona e Haitian guitar, il contrabbasso di Giulio Corini, le percurssioni di Valerio Galla, Zeno De Rossi alla batteria e un quartetto d’archi. Per tutti gli spettacoli le info sono sul sito del Centro teatrale bresciano.

Gli spettacoli per bambini

Il 15 dicembre alle 16 e alle 18 e il 16 dicembre alle 10 andrà in scena al Teatro Colonna la nuova produzione del Teatro Telaio, «Il custode del Natale», spettacolo per bambini e famiglie che è già sold out: parla di un faro bianco e rosso e del suo guardiano Lucio, che riceve lettere e messaggi da tutti i bambini che attendono con trepidazione l’arrivo del Natale. Un giorno Natale in persona scrive a Lucio perché il Natale ha bisogno di lui. Lo spettacolo arriverà poi a Toscolano Maderno il 21 dicembre alle 16 e il 28 dicembre alle 16.30 a Salò, come si legge sul calendario del Teatro Telaio.

Il custode del Natale di Teatro Telaio

Sempre sold out è anche lo spettacolo dell’8 dicembre, dedicato a un’altra amata presenza del periodo natalizio: «La lanterna di Santa Lucia» andrà in scena sempre al Colonna di via Chiusure e sempre per la rassegna «Storie in famiglia» di cui fa parte anche «Il custode del Natale».

Chi voglia rivedere o vedere per la prima volta «ABC del Natale», altro spettacolo targato Telaio, potrà farlo il 20 dicembre alle 21 a Rezzato, il 21 dicembre alle 16.30 ad Adro, il 26 alle 16 a Pisogne e il 28 alle 17 a Gargnano.

Al Clerici

Il Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) ha in programma diversi spettacoli per tutti, a partire dal «Music Circus Show on Ice» del 2 dicembre, con le canzoni di Frozen.

Seguiranno il Cirque Alis, con un Christmas Gala acrobatico che si terrà il 6, il 7 e l’8 dicembre in più repliche; il Dream Gospel Choir da Harlem il 12 dicembre; il musical di «A Christmas Carol» il 13 dicembre; «Lo schiaccianoci» del Balletto di Mosca il 17 dicembre; il musical «Peter Pan» il 21 e 22 dicembre; e infine lo spettacolo di Teo Teocoli per festeggiare la notte di San Silvestro. Tutte le info si trovano su zedlive.com.