Capodanno 2025 con Teo Teocoli: l’artista sarà al Teatro Clerici

Teo Tocoli, accompagnato dalla band Doctorbeat, sarà il 31 dicembre al Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) di Brescia, in via San Zeno: il suo «Tutto Teo» – uno «one man show senza precedenti» – è lo spettacolo annunciato per Capodanno.

Lo spettacolo

Tre ore di show con gag e trovate, ma soprattutto con il repertorio dell’amato artista: lo spettacolo sarà un lungo monologo intervallato da diverse parti musicali, nel quale troveranno posto tutte le sue imitazioni e i personaggi più originali, da Celentano a Caccamo.

Non c’è però una scaletta: Teocoli in questo live si affida alle sue emozioni lasciandosi ispirare dal momento e dalla platea, viaggiando a ritroso lungo il decennale percorso professionale che l’ha visto nei panni di attore, comico, presentatore, ballerino…

I biglietti

I biglietti per lo spettacolo di San Silvestro sono già disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone a partire da 54 euro in poltrona e arrivando ai 72 euro in poltronissima, comprensivi di brindisi e rinfresco con dolci a mezzanotte.

Lo spettacolo inizierà intorno alle 22.30 e proseguirà fino a dopo la mezzanotte, quando un countdown dal palco porterà al tradizionale brindisi insieme al pubblico.