Idee per il weekend: gli eventi da non perdere in città e provincia

Il 25, 26 e 27 settembre il territorio bresciano si anima con un calendario ricco di iniziative, capace di spaziare dalla cultura all’intrattenimento, dalle tradizioni locali all’artigianato. Sarà l’occasione per andare alla scoperta di luoghi e storie meno conosciuti, assistere a spettacoli, lasciarsi conquistare dai sapori della cucina bresciana o semplicemente trascorrere qualche ora all’aperto. Dal cuore della città ai borghi della provincia, non mancano le occasioni per godere del fine settimana con gli appuntamenti segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Alla scoperta di San Bartolomeo, tra storia e murales
Un pomeriggio dedicato alla scoperta di uno dei quartieri più ricchi di storia della città è in programma sabato 26 settembre, dalle 15 alle 17, con il trekking urbano: dalle antiche ruote ai murales organizzato dal MusIL – Museo del ferro «Lodovico Giordani». Una passeggiata guidata attraverso San Bartolomeo, alla ricerca delle tracce che ne raccontano il passato, con riferimenti anche alle personalità che hanno avuto un legame con il quartiere. L'itinerario si concluderà al Museo del ferro per un approfondimento sulla storia industriale e produttiva del territorio. Costo: 12 euro. Per info e prenotazioni: 347 3028031, info@guidaartistica.com.
Risate e improvvisazione al Teatro Sant’Afra
Una serata all’insegna dell’improvvisazione teatrale e della comicità è in programma domenica 27 settembre, alle 20, al Teatro Sant’Afra. Sul palco arriva La Carogna!, spettacolo comico con Roby Rani che coinvolgerà direttamente il pubblico. Protagonista della serata sarà l’improvvisatore che, durante lo spettacolo precedente, è stato votato come “il peggiore” e che, nei panni della Carogna, cercherà di mettere in difficoltà gli altri attori, sottoponendoli a sfide insolite e complicate. Gli spettatori saranno chiamati a diventare complici fornendo spunti da cui gli attori dovranno partire per costruire le loro improvvisazioni. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni contattare il numero 338 4109661 o scrivere a info@improaccademia.it.
Le auto d’epoca protagoniste al Castello di Meano
In programma domenica 27 settembre, il Concorso di Eleganza per Auto d’epoca Meano ospitato tra il Castello di Meano e Palazzo Feltrinelli a Gerolanuova. Tra esemplari rari e autentici, circa 55 automobili, selezionate per il loro valore storico, sportivo ed estetico, saranno protagoniste della manifestazione. La mattinata sarà dedicata all’esposizione e alla valutazione delle vetture, mentre nel pomeriggio ci si sposterà a Palazzo Feltrinelli, a Gerolanuova, per le premiazioni. Per l’occasione, alcune dimore private saranno eccezionalmente aperte al pubblico. L’ingresso è libero e gratuito. Per info: rotarybresciameano@gmail.com.
A Barbariga torna la festa dedicata al casoncello
Un weekend dedicato a uno dei piatti simbolo della tradizione gastronomica bresciana: torna la Fiera del Casoncello De.C.O. di Barbariga. Al centro della manifestazione c’è naturalmente il Casoncello di Barbariga, specialità della Bassa bresciana le cui origini si intrecciano con la lunga storia della pasta ripiena italiana e che oggi è riconosciuta come Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.). Un’occasione per celebrare questa specialità, attraverso un appuntamento che unisce gastronomia, tradizione e valorizzazione del territorio. Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito. L’ingresso alla fiera è libero.
Un pomeriggio tra i giardini del Castello Bonoris
Un’occasione per scoprire uno degli angoli più suggestivi di Montichiari è in programma venerdì 25 settembre, con una visita guidata agli splendidi giardini del Castello Bonoris. I visitatori saranno condotti alla scoperta degli spazi verdi che circondano il castello, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino questo luogo e la sua storia. Le visite guidate si svolgeranno dalle 15 alle 18, con un costo di partecipazione di 10 euro. È richiesta la prenotazione al numero 030 9650455 oppure scrivendo a info@montichiarimusei.it.
Artigianato, creatività e riuso al Castello di Padernello
Il Castello di Padernello torna a ospitare Cose Mai Viste, la mostra mercato dedicata alla creatività, all’artigianato handmade e al riciclo creativo in programma sabato 26 e domenica 27 settembre. Due giornate dedicate alla scoperta di produzioni originali e idee nate dal lavoro manuale: dagli abiti realizzati a mano ai gioielli unici, passando per le lavorazioni in vetro e sculture create utilizzando materiali di recupero. A completare la proposta, anche food truck con cibo e bevande a disposizione dei visitatori. Costo di ingresso: 6 euro. Per informazioni contattare gli organizzatori al numero 030 9408766 oppure scrivere a info@castellodipadernello.it.
Alla scoperta delle cave del Botticino Classico
Alle 15 di domenica 27 settembre sarà possibile partecipare a una passeggiata panoramica alla scoperta delle cave di marmo Botticino Classico, in compagnia del coordinatore del Museo del Marmo Botticino che accompagnerà il gruppo lungo un percorso tra le cave, raccontandone la storia e le caratteristiche. La visita prevede una passeggiata urbana e la successiva salita verso la cava, permettendo di osservare da vicino il paesaggio modellato dall’attività estrattiva e il legame tra il marmo e la storia del territorio. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti, ma è necessaria la prenotazione sul sito www.museodelmarmo.it.