Tre giorni di eventi per ricordare Gianni Clerici e onorarne il lascito

Tre giornate, scandite da un ricco programma, dedicate al rapporto fra tennis, letteratura e cinema. La terza edizione del «Gianni Clerici Day» si svolgerà dal 15 al 17 aprile organizzata dall’Università Cattolica di Brescia col patrocinio di Comune, «Il Tennis italiano», Club delle balette, Emidio Rossi tennis school, Tennis Forza e Costanza 1911.

L’iniziativa è nata per omaggiare la personalità di Gianni Clerici, noto tennista, giornalista, scrittore, commentatore televisivo, scomparso nel 2022, la cui biblioteca/archivio è conservata per suo lascito proprio presso l’ateneo bresciano.

Tennis e narrazione

Il fil rouge di quest’anno è l’influenza del tennis all’interno della letteratura e dell’industria cinematografica, con riferimento sia al cinema più di consumo, sia al cinema d’arte (Antonioni, Wayda, Godard… per citare qualche nome illustre). A spiegarlo, nella sede bresciana della Cattolica, è stato ieri il direttore di sede Giuseppe Bonelli con Pierangelo Goffi, coordinatore delle Raccolte storiche; il presidente del Consiglio comunale Roberto Rossini e il docente di Letteratura inglese Franco Lonati.

Alla presentazione sono intervenuti anche Alberto Paris, consigliere regionale Fitp; Diego Costantini, vicepresidente Tennis Forza e Costanza e il maestro Emidio Rossi, figura storica del tennis bresciano. «Provate ad immaginare – ha detto quest’ultimo – Clerici e Sinner nella contemporaneità: il secondo ha ispirato un entusiasmo e un’immagine del tennis importante; il primo ha coinvolto il pubblico ed ha saputo creare l’intrattenimento attraverso lo sport, finalizzandolo all’attesa delle news del momento».

Gli eventi

Tra gli eventi in calendario, un convegno internazionale in cui saranno indagate le forme di uno sport che è stato motore narrativo per svariati lavori letterari e cinematografici/televisivi, nella modernità e nelle declinazioni storiche.

È prevista una pre-conferenza con Paolo Garimberti di Repubblica, amico e compagno di partite di Clerici, e Stefano Semeraro («Il Tennis italiano») pure a lui molto vicino e attivo nella valorizzazione del fondo a lui intitolato. Da segnalare il documentario «Ho scelto il tennis. Gianni Clerici, cantore della bellezza» e la mostra avente come focus il Fondo Clerici. Numerose le altre iniziative, tra cui – in collaborazione con la Scuola internazionale di Comics – il contest che verrà lanciato per illustratori e fumettisti sul tema «Clerici immaginato».