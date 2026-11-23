Le geometrie rigorose dei villaggi marcoliniani incastonate in panorami in cui l’orografia delle nostre prealpi delimita un tessuto urbano dilatato e talvolta rarefatto, in cui si insinuano come forme assolute reti di connessione, siano strade ampie o vie ferrate. O al contrario parchi in cui la natura sembra riprendersi spazi tra i volumi di acciaio e cemento. E chiese che paiono precipitate dalla storia in un contesto urbanistico spesso differente, figlio di un’iperfetazione fatta di muri e asfalto di cui nulla sanno tele preziose custodite in quei templi. E ancora stadi svuotati, mammut dell’archeologia industriale congelati nel bianco e nero, fiumi come arterie d’acqua che solcano quartieri muti. È una geografia depurata da ogni forma di inquinamento visivo – leggi presenze umane, auto, cartelloni pubblicitari, cavi elettrici sospesi – quella che delle periferie della Leonessa rivela «Brescia - Uno sguardo senza tempo fuori dal centro storico» (280 pp., 60 euro), secondo capitolo del percorso inaugurato esattamente un anno fa da Bamsphoto con il primo volume dedicato al cuore antico della città. Basilio, Matteo e Stefano Rodella, con contributi di Franco Rota, Guido Braghieri, Virginio Gilberti propongono in duecento scatti un affresco dei quartieri al di fuori delle Mura Venete (non a caso il volume si apre con uno scorcio della galleria Tito Speri), in cui scandagliano la porzione più dinamica e mutevole del tessuto cittadino, e in quanto tale più esposta a disordine, caos visivo, contrasti e disarmonie.
Dallo scatto al bisturi digitale
Ancor più significativa si fa dunque la provocazione in due atti proposta dalla famiglia di fotografi monteclarensi. In primis, infatti, ci sono le riprese sul campo, compiute indagando le periferie attraverso l’ampia gamma di strumenti d’officina già sperimentata per la precedente pubblicazione: dal grandangolo al teleobiettivo spinto (fino a 600 mm, in cerca di grandi profondità di campo) sino alle ottiche tilt-n-shift (tipiche della fotografia d’architettura e concepite per compensare le più fastidiose alterazioni prospettiche), ora puntati dall’alto di un grattacielo («abbiamo cercato punti di vista inconsueti – conferma Basilio Rodella – il K2 appena oltre piazzale Arnaldo ce ne ha offerti di inattesi»), ora da una collina del circondario, spesso dalla verticale di un elicottero o di un drone. Assicurati gli scatti, ecco la fase di ripulitura digitale: una certosina operazione di rimozione di ogni figura umana o elemento che altera e disturba la percezione della città nel suo essere materia e forma. Scompaiono veicoli ma pure cartellonistica ed elementi luminosi di troppo, svelando una Leonessa assoluta. Svuotata eppure proprio per questo leggibile nella sua pienezza di volumi e geometrie, «surreale e metafisica come le città di Sironi o Hopper» ricorda – citando il grande fotografo Gabriele Basilico – Luisa Bondoni, curatrice del Museo nazionale della Fotografia, in uno dei saggi introduttivi.
Il senso
La sollecitazione – e lo spunto per l’urbanista e l’amministratore – è quella che viene dalla «decofotografia», crasi di decostruzione e fotografia coniata appositamente per il lavoro di Bamsphoto da Ferdinando Zanzottera, docente di Storia dell’Architettura al PoliMi: nel saggio introduttivo, lo studioso esplicita come i Rodella «non cancellano per abbellire, né manipolano per inventare una città irreale» o per declinare una Brescia che sia «utopia fotografica». Piuttosto, quella che è indicata come «forma di ecologia dello sguardo» restituisce «l’anticipazione di una città realizzabile», osservare la quale di certo sorprende ed emoziona. «Crediamo molto in questo tentativo di contrastare l’inquinamento visivo, specie oggi che diversi studi confermano gli effetti su vari disagi mentali» sottolinea Rodella, rivendicando anche in questo secondo lavoro un contributo a preservare quel «territorio e quel paesaggio che stiamo perdendo senza accorgercene». Una ricerca di «pulizia dello sguardo» restituita attraverso la camera oscura digitale che negli auspici di Bamsphoto potrebbe trasformarsi in una collana da estendere al resto del Bresciano. Primo tassello potrebbe essere, il prossimo mese, un nuovo volume della serie dedicato a Collebeato.