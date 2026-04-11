Fabio Volo torna in tv con «Kong - Con la testa tra le nuvole» su Rai3

Fabio Volo torna in televisione. Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, uno dei narratori più amati d'Italia sceglie di farlo in modo inatteso: a 100 metri d'altezza, in cima alla Torre Branca di Milano, con il cielo come sfondo e la città ai piedi.

Da qui, dal 13 aprile, in diretta dal lunedì al venerdì alle 20.10 su Rai 3, andrà in onda il nuovo programma di Rai Cultura, «Kong - Con la testa tra le nuvole».

L'idea è semplice e radicale: trovare le risposte alle domande che contano davvero, sollevandosi da terra. Felicità, bugie, amicizia, tradimento, paura, speranza: i grandi temi dell'esistenza umana, verranno affrontati in conversazioni autentiche, con la profondità di una confessione e la leggerezza di una passeggiata.

Ospiti

Lunedì 13 aprile, nel primo appuntamento di Kong, con Fabio Volo ci sarà Beppe Fiorello; martedì 14 ospite è Romina Power; mercoledì 15, Brunori Sas. Giovedì 16 sarà la volta di Umberto Galimberti e, venerdì 17, chiuderà la prima settimana di programmazione, Geppi Cucciari.

Accanto alle voci degli ospiti, quelle dei «compagni di viaggio», ovvero voci del passato recuperate dall'archivio straordinario delle Teche Rai, che entrano nel dialogo come echi di un'Italia che ha già attraversato queste domande.

In alcune puntate, a dare voce e musica all'altezza sarà la band brasiliano/milanese dei «Selton», con performance dal vivo che si intrecceranno con il filo della conversazione.