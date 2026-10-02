Il primo weekend di ottobre tra cultura, musica e territorio

Ottobre si apre con un fine settimana ricco di occasioni per uscire, scoprire e lasciarsi incuriosire. A Brescia e dintorni non mancano infatti gli appuntamenti per trascorrere qualche ora tra spettacoli, concerti, incontri culturali e iniziative dedicate alle tradizioni. Dalle atmosfere del Giappone a Librixia, passando per la musica, la danza orientale, misteriose passeggiate, escursioni sulla Corna Trentapassi e iniziative dedicate ai sapori del territorio. Ecco qualche idea per scegliere come vivere il primo fine settimana di ottobre, con gli eventi segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Giappone in Cascina
Un fine settimana per avvicinarsi alla cultura, alle tradizioni e alle arti del Giappone senza lasciare Brescia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, lo Spazio Agorà ospiterà Giappone in Cascina, un open day per mettere in dialogo Italia e Giappone. Si potrà assistere a workshop, incontri e dimostrazioni dedicate a diverse espressioni della cultura giapponese: cerimonia del tè, vestizione tradizionale del kimono, degustazioni di sake e altre attività interessanti. Spazio anche alla lingua e alla cucina, con una lezione di giapponese e una dimostrazione di cucina casalinga giapponese. L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione Fuji o scrivere a info@fujikai.it.
C’è Librixia
Libri, autori, incontri e occasioni di confronto tornano protagonisti a Brescia con la tredicesima edizione di Librixia, la Fiera del Libro della città, in programma per tutto il weekend, con tantissimi incontri dedicati alla letteratura e non solo. Dalla narrativa all’attualità, dalla storia all’economia, dalla scienza alla società, senza dimenticare arte, musica, giornalismo e politica.
Tra i numerosi ospiti del fine settimana anche Clara Sánchez, Serena Bortone, Sandro Veronesi e molti altri ancora. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale. L'ingresso agli appuntamenti è libero.
I Folkstone in concerto al Castello di Brescia
Sarà il Castello di Brescia a fare da cornice al prossimo appuntamento con i Folkstone, che sabato 3 ottobre porteranno la loro musica sul palco di piazzale Cesare Battisti. Il concerto, con inizio alle 20.30, rientra nel calendario di date che vedrà la band protagonista sui palchi italiani nel corso del 2026. L’appuntamento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo il gruppo bergamasco, noto per il suo originale incontro tra sonorità folk, rock e influenze della tradizione medievale.
Per informazioni su biglietti e dettagli dell’evento è possibile consultare il sito ufficiale www.folkstone.it. Per info: management@folkstone.it.
Brescia Noir
Non solo piazze eleganti, chiese e palazzi storici: Brescia custodisce anche un passato fatto di vicende inquietanti. È proprio questa parte meno conosciuta della storia cittadina al centro di Brescia Noir, il tour in programma sabato 3 ottobre alle 20.30. Il percorso prenderà il via davanti al Palazzo del Broletto e accompagnerà i partecipanti tra alcuni dei luoghi legati alla cronaca nera e alla storia giudiziaria della città. Un itinerario che permetterà di osservare alcuni angoli del centro storico da una prospettiva insolita, intrecciando storia, cronaca e leggende per raccontare una Brescia diversa. Costo: 12 euro. Per informazioni: info@italia-intour.com, 353 4660340.
Haz wa Raqs Show, una serata dedicata alla danza orientale
Musica, danza e atmosfere suggestive saranno protagoniste sabato 3 ottobre al Cinema Teatro Colonna di Brescia, dove alle 21 andrà in scena Haz wa Raqs Show, spettacolo internazionale dedicato alla danza orientale con la partecipazione di artisti italiani e internazionali. Dalle forme più tradizionali alle interpretazioni contemporanee, lo spettacolo unirà costumi, musica e movimento, dando vita a una serata ricca di colori ed energia.
Il biglietto intero costa 10 euro, mentre il ridotto è disponibile a 5 euro. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: marialaurabellydance@gmail.com, 353 4450997.
Tramonto sulla Corna Trentapassi
Un’escursione al tramonto per chiudere la settimana immersi nella natura, con il Lago d’Iseo come sfondo e il paesaggio montano che cambia colore con il calare della sera. Venerdì 2 ottobre è in programma Tramonto Corna Trentapassi, un’esperienza outdoor che porterà i partecipanti fino alla vetta della Corna Trentapassi. La partenza è prevista alle 17.30 e il percorso accompagnerà gli escursionisti lungo una spettacolare cresta, nel momento suggestivo del tramonto, per poi proseguire con il rientro in notturna.
La partecipazione ha un costo di 20 euro e la prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: info@viapermonti.com, 328 4916637.
Slow Gargnano
Un fine settimana per scoprire Gargnano attraverso i prodotti della sua terra. Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna Slow Gargnano – tra olio, vino e territorio, con un ricco programma che prevede degustazione di prodotti tipici locali e laboratori, oltre a una cooking class pensata per imparare a valorizzare in cucina gli ingredienti del territorio. Non mancheranno passeggiate guidate alla scoperta di limonaie e uliveti e momenti dedicati ai produttori.
L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito, mentre laboratori e passeggiate sono a numero limitato e richiedono la prenotazione ai seguenti contatti: 348 6591447, 0365 042100, info@thisisgargnano.it.