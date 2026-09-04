Economia, politica e potere in Urss: Cadioli vince il premio Friuli Storia

È Giovanni Cadioli il vincitore del premio Friuli Storia 2026. Il riconoscimento è stato assegnato al suo saggio «Il pianificatore. Economia, politica e potere in Urss» (il Mulino), scelto dalla giuria composta da 350 lettori del Circolo della Storia.
La votazione
Il volume di Cadioli ha ottenuto il 42 percento dei voti, superando gli altri due finalisti: lo storico britannico Richard Overy, autore di «Pioggia di distruzione, Tokyo, Hiroshima e la bomba»» (Einaudi), che ha raccolto il 33 percento delle preferenze, e Giovanni Coco con «Un mosaico di silenzi. Pio XII e la questione ebraica» (Mondadori), fermatosi al 25 percento.
Il volume
Ricercatore all’Università di Padova ed esperto di Unione Sovietica, Cadioli ricostruisce il funzionamento dell’economia sovietica durante l’epoca di Stalin attraverso la figura di Nikolaj Voznesenskij, economista e dirigente poco conosciuto ma centrale nella storia del sistema di pianificazione dell’Urss.
La giuria scientifica del Premio, presieduta dallo storico Tommaso Piffer dell’Università di Udine, è composta da Roberto Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Maria Teresa Giusti, Paolo Macry, Paolo Pezzino, Antonella Salomoni e Andrea Zannini. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 17 ottobre a Udine.