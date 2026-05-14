Dove fare conversazione in inglese a Brescia, of course

È cosa nota: l’inglese, prima ancora di studiarlo, bisogna parlarlo. Perché è vero, oggi più o meno lo capiamo quasi tutti, tra serie tv, social, lavoro. Ma mettersi alla prova del parlato è veramente tutt’altra cosa . Improvvisamente la gola si secca, le parole spariscono, la grammatica si attorciglia. Per migliorare la conversazione serve tempo, pratica e, soprattutto, un contesto in cui non ci si senta sotto esame.

È proprio per rispondere a questo bisogno che in città e in provincia stanno nascendo sempre più spazi informali dove l’inglese (ma non solo) si parla senza che diventi una lezione: aperitivi, gruppi di conversazione, passeggiate in montagna . Spazi informali in cui si parla con spontaneità, si creano relazioni e si passa del tempo insieme, aperti sia agli italiani che vogliono migliorare il proprio inglese sia agli expat madrelingua in cerca di nuove amicizie. Ecco, allora, qualche appuntamento da segnarsi in agenda.

In cascina

Il Brescia English Conversation Circle, attivo sulla piattaforma Meetup, è un incontro informale pensato proprio per questo: parlare inglese in modo naturale, senza sentirsi a scuola, con appuntamenti la domenica e il giovedì alla Cascina Parco Gallo di via Corfù. Per chi ha bisogno di rompere il ghiaccio possono essere forniti anche piccoli spunti di conversazione, ma restano opzionali. Il punto è lasciarsi andare e parlare senza timore di essere giudicati.

Con un madrelingua

Per chi preferisce una struttura più definita, ma senza rigidità, c’è The Fluency Lounge, in via Cattaneo. Uno spazio accogliente, appositamente pensato per incontrarsi.

Qui la conversazione è guidata da un madrelingua, ma il formato resta lontano dalla lezione tradizionale: piccoli gruppi, temi di partenza (film, video, attualità) e dialogo libero. Il format è chiaro: si arriva, si prende qualcosa da bere, ci si siede e si comincia a parlare. Si ascolta, si racconta. L’insegnante interviene solo per facilitare, non per correggere continuamente.

Aperitivi e passeggiate

Un’altra modalità sempre più diffusa e amata è quella del tandem linguistico: si impara parlando con qualcuno che, a sua volta, vuole imparare la tua lingua. In città, Informagiovani organizza al MO.CA incontri di tandem per cinque lingue (inglese, tedesco, spagnolo, francese e italiano) e «Aperitivi in english» per ragazzi tra i 14 e i 30 anni.

Anche l’Erasmus Student Network Brescia propone una vasta selezione di eventi aperti – aperitivi, passeggiate in montagna, cineclub, serate per locali e tanto altro ancora – in cui l’inglese diventa la lingua comune tra studenti internazionali e locali.

In provincia

Anche in provincia non mancano le occasioni per praticare la lingua in modo informale. Alla Casa Gialla di Ome si organizzano aperitivi in inglese. A Chiari, è Easy English with Tea a proporre incontri informali al bar. L’associazione culturale Don Chisciotte di Roncadelle organizza invece momenti di conversazione con un docente madrelingua, mantenendo però un’impostazione lontana dalla lezione tradizionale.

E ancora, le iniziative diffuse sul territorio come gli «Itinerant aperitifs in English» promossi dal Comune di Verolanuova: aperitivi in diverse sedi locali pensati per conversare in lingua con spontaneità, conoscere persone nuove e muoversi tra luoghi diversi del paese.

Gruppi di lettura

Una vera chicca, infine, sono i gruppi di lettura in inglese. Non solo conversazione, ma un modo per entrare nella lingua attraverso una passione comune. In città, la Feltrinelli organizza appuntamenti periodici del suo gruppo di lettura in inglese. Lo stesso succede a Sirmione, dove la biblioteca comunale ospita un book club in lingua inglese vista lago.

E poi ci sono le formule ancora più libere, come il tavolo di conversazione in inglese della biblioteca di Salò: qui non c’è un tema prestabilito, si parla di quello che viene, ma l’ambiente suggerisce certamente interessantissimi scambi letterari. In english, of course.