Da bröscà a rezentà, come si faceva il bucato con la lavatrice fluviale

Ricordate Lavandare, poesia molto «scolastica» del Pascoli Giovanni: E cadenzato dalla gora viene / lo sciabordare delle lavandare / con tonfi spessi e lunghe cantilene? Chi abita dove passa un fiume ed ha qualche anno sulle spalle, ricorderà i tempi lontani in cui le lavatrici megapluritecnologiche erano di là da venire e le donne per lavare i panni – as, brösca e saù – andavano appunto al fiume (o alla gora, al canale).

Ma senza esagerare però, perché è noto che ogni lavada l’è ‘na strasada! e un lavaggio troppo frequente finiva per rovinare i tessuti. Siamo qui di fronte ad uno dei casi in cui la saggezza popolare, di cui il proverbio citato è testimonianza, si scontra con la storia delle parole.

Esaminiamo in proposito il verbo che indicava il coronamento della pratica di cui si è detto: i panni andavano infatti prima bagnati e insaponati, poi bröscacc, battuti e infine risciacquati: rezentacc. Il verbo rezentà, anche senza scavare troppo in profondità, il bresciano è andato a pescarlo nel latino arcaico: «È noto che gli Romani antichi al posto di renovare dicevano recentare» (Du Cange). E recentare era costruito sull’aggettivo recens, ovvero recente, e significava semplicemente «rendere recente», rinnovare; all’atto di risciacquare/rezentà il dialetto bresciano attribuiva dunque la capacità di ridare freschezza ai capi appena lavati e di renderli come nuovi, come se appunto fossero di più recente confezionamento.

Etimologia a parte, il tutto poi finiva con ena bela stricadina, magari aiutandosi reciprocamente; poi, secie e gambù, oppure le scainà dela cariöla, e de cursa a cà a destender.