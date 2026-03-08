Giornale di Brescia
Abbonati
Dialèktika

Da bröscà a rezentà, come si faceva il bucato con la lavatrice fluviale

Fabrizio Galvagni
«Ogni lavada l’è ‘na strasada!»: quando non c’erano le lavatrici megapluritecnologiche, si sciabordava
Donne lavano i panni in un fiume in un'antica litografia
Donne lavano i panni in un fiume in un'antica litografia
AA

Ricordate Lavandare, poesia molto «scolastica» del Pascoli Giovanni: E cadenzato dalla gora viene / lo sciabordare delle lavandare / con tonfi spessi e lunghe cantilene? Chi abita dove passa un fiume ed ha qualche anno sulle spalle, ricorderà i tempi lontani in cui le lavatrici megapluritecnologiche erano di là da venire e le donne per lavare i panni – as, brösca e saù – andavano appunto al fiume (o alla gora, al canale).

Ma senza esagerare però, perché è noto che ogni lavada l’è ‘na strasada! e un lavaggio troppo frequente finiva per rovinare i tessuti. Siamo qui di fronte ad uno dei casi in cui la saggezza popolare, di cui il proverbio citato è testimonianza, si scontra con la storia delle parole.

Esaminiamo in proposito il verbo che indicava il coronamento della pratica di cui si è detto: i panni andavano infatti prima bagnati e insaponati, poi bröscacc, battuti e infine risciacquati: rezentacc. Il verbo rezentà, anche senza scavare troppo in profondità, il bresciano è andato a pescarlo nel latino arcaico: «È noto che gli Romani antichi al posto di renovare dicevano recentare» (Du Cange). E recentare era costruito sull’aggettivo recens, ovvero recente, e significava semplicemente «rendere recente», rinnovare; all’atto di risciacquare/rezentà il dialetto bresciano attribuiva dunque la capacità di ridare freschezza ai capi appena lavati e di renderli come nuovi, come se appunto fossero di più recente confezionamento.

Etimologia a parte, il tutto poi finiva con ena bela stricadina, magari aiutandosi reciprocamente; poi, secie e gambù, oppure le scainà dela cariöla, e de cursa a cà a destender.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
dialettobucato
Icona Newsletter

@Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario