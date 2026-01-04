Giornale di Brescia
Abbonati
Dialèktika

L’irrisolvibile questione: come si scrive «tortaruolo»?

Fabrizio Galvagni
Mettere il dialetto bresciano per iscritto non è semplice: non c’è un sistema di scrittura universalmente condiviso. Allora che fare?
Un dizionario
Un dizionario
AA

Che mettere il dialetto per iscritto sia un problema non è certo una novità: (…) è composto di parole così eteroclite, così bisbetiche, così salvatiche che l’alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono (Promessi sposi, XII). L’osservazione di Manzoni si riferiva al milanese, ma vale per tutti i dialetti.

La questione però – ci perdoni don Lisander – andrebbe posta in altro modo: non è che i suoni di una lingua (o di un dialetto) siano più bisbetici e selvatici di quelli di un’altra; il problema è l’assenza di un sistema di scrittura universalmente condiviso.

Chi si accinge a scrivere in dialetto di primo acchito applica le regole che più gli sono familiari, tanto da sembrargli «naturali»; per noi quelle della lingua italiana. Le quali regole in parte funzionano anche per il bresciano; viene però il momento in cui i conti non tornano e la lingua (l’italiano) non ha i segni per indicare il suono (del dialetto). Si cercano allora le possibili soluzioni. I dizionari più antichi, ad esempio, per riprodurre certi suoni si rivolgevano, seppur con molta libertà, al francese; successivamente è risultato più funzionale «imitare» il tedesco; così il muro un tempo si scriveva múr, poi mur e infine mür; il fuoco da fùc è passato a foech e infine a föc o föch.

E le questioni sono davvero tante: casa in bresciano lo leggiamo con la s di sole o con quella di rosa? Spago fa spac, spach o spag (o spak)? E potremmo continuare. Alcune situazioni sono problematiche; altre sono – o almeno sarebbero! – risolvibili; ma poi, come si suol dire, tot capita tot sententiae… pardon: tacc có, tate crape.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
dialettodialetto bresciano
Icona Newsletter

@Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Domenica

Rubriche, commenti, approfondimenti e idee da leggere con calma, quando e dove vuoi.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario