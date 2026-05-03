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Attenzione alla postura!

Anche il dialetto ha gli avverbi? Tra i tanti, i più curiosi sono quelli di modo che in bresciano terminano in -ù e perlopiù indicano un atteggiamento del corpo
Una delle tipiche posizioni dei bambini piccoli
Una delle tipiche posizioni dei bambini piccoli

Ricordate la maestra (o forse la professoressa delle medie) quando, l’indice levato al cielo, ricordava che «L’avverbio è quella parte invariabile del discorso che modifica, specifica o determina il significato di verbi, aggettivi, nomi o altri avverbi»?

Anche il dialetto ha gli avverbi? Ovvio, ci mancherebbe altro! Tra i tanti, i più curiosi sono quegli avverbi di modo (a volte, per essere precisi, si tratta locuzioni avverbiali) che in bresciano terminano in -ù. Si tratta perlopiù di avverbi che indicano un atteggiamento del corpo, anzi, come si ama dire oggi, una «postura» (vocabolo che a me, quando lo sento, puzza sempre di falsità: empustùra).

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