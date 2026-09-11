Da Biagio Antonacci alle cene in vigna: gli eventi del weekend bresciano

Settembre entra nel vivo e Brescia si prepara a un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti. Dal concerto Unplugged di Biagio Antonacci nella suggestiva cornice del Vittoriale, agli eventi dedicati alla natura e ai sapori locali, passando per jazz, sport e iniziative all'aria aperta. Tra concerti al tramonto, degustazioni nei vigneti, cene itineranti, creatività e corse a ritmo di musica, il calendario propone tantissimi appuntamenti imperdibili. Ecco alcune delle iniziative segnalate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Biagio Antonacci al Vittoriale
Arriva al Vittoriale degli Italiani Tener-a-mente Equinozio, il nuovo appuntamento del Festival che affianca la tradizionale rassegna estiva. Ad aprire il mese di settembre sarà Biagio Antonacci, che torna con «Unplugged 2026», una serie di concerti in acustico, pensata per proporre le sue canzoni in una dimensione più intima e raccolta, accompagnato dalla sua band e da un quartetto d'archi. Antonacci sarà protagonista delle serate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre, con inizio alle 21.15. Cliccare qui per i biglietti. Per informazioni info@vittoriale.it, 0365 296511.
Una cena itinerante alla scoperta dei sapori della Bassa
Una cena itinerante per le vie di Padernello, tra piatti della tradizione e prodotti del territorio. Domenica 13 settembre torna Padernello a Tavola: un percorso gastronomico che partirà, con un aperitivo, da Cascina La Bassa, per poi proseguire all'Osteria Aquila Rossa con un antipasto abbinato ai vini del Consorzio Valtenesi. Al Ristorante La Bianca verranno serviti i primi piatti, mentre i secondi alla Locanda Del Vegnot. Il viaggio tra i sapori si concluderà con il dolce, servito al Castello di Padernello. Tre i turni: alle 19, alle 19.45 oppure alle 20.30. La prenotazione online è obbligatoria. Per saperne di più: info@castellodipadernello.it, 030 9408766.
Creatività, benessere e piccole meraviglie nel verde
A Poncarale, a partire dalle 10.30 di domenica 13 settembre, il B&B La Maison Gatta ospita Armonia Garden Market, una giornata dedicata alla creatività, alla bellezza e alle diverse forme di benessere. Sarà possibile scoprire creazio ni artistiche, pezzi unici e oggetti di upcycling, oltre alla possibilità di avvicinarsi a discipline e pratiche dedicate alla conoscenza di sé e alla ricerca interiore: lettura della mano, tamburi sciamanici, tarocchi e numerologia. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni chiamare il numero 3496144669 o scrivere a associazioneapsalchimia@gmail.com.
Apericena tra i filari e occhi puntati verso il cielo
Una serata tra i vigneti di Monte Isola, con i sapori del territorio nel piatto e il cielo stellato come spettacolare sfondo. Sabato 12 settembre torna Sotto le stelle in vigna, l'appuntamento organizzato dalla Cantina Montenellago. A partire dalle 17.30, gli ospiti potranno concedersi un'apericena immersi nella vigna, accompagnata dalla degustazione dei prodotti della cantina e delle eccellenze del territorio. Dopo il momento conviviale, l'attenzione si sposterà verso il cielo, per una serata dedicata all’osservazione delle stelle e delle costellazioni, insieme all'astrofisico Edoardo Radice. Prenotazione necessaria a questo link. Per info: 329 7012115, montenellago@gmail.com.
Una corsa fluorescente tra musica, colori e divertimento
Colori fluo, musica e una corsa al tramonto destinata a trasformarsi in una grande festa sotto le stelle. Sabato 12 settembre arriva a Brescia la Viva Fluo Run Millennium, un appuntamento all'insegna dello sport e del divertimento che prenderà il via da Campo Marte. Una corsa-camminata non competitiva di cinque chilometri, pensata per scoprire o riscoprire la città in un'atmosfera decisamente fuori dal comune, indossando magliette dai colori sgargianti e accessori luminosi. All’arrivo, un grande party fluorescente con la musica e i dj di Radio VivaFm. Per informazioni sugli orari e sui prezzi visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento o rivolgersi ai seguenti contatti: info@fluorun.it, 331 4370677.
Passeggiata tra natura e vigneti con apericena in cantina
Una passeggiata al tramonto per scoprire i paesaggi del Montenetto, seguita da una visita in cantina e da un’apericena tra i vigneti. È l’iniziativa Montenetto da vivere, in programma sabato 12 settembre alla Tenuta La Vigna di Capriano del Colle, dove natura e sapori si incontrano per una serata all'aria aperta. Alle 19.30 si parte con un'escursione naturalistica di circa cinque chilometri e, al termine, visita guidata in cantina e apericena con prodotti e vini legati al territorio. Necessaria la prenotazione online o ai seguenti contatti: Paola +39 339 4756423, Anna +39 328 872 9264, info@tenutalavigna.it.
Quattro giorni di jazz tra piazze e ville storiche
Per tutto il weekend, Castenedolo torna a vivere al ritmo del jazz con CasteJazz Festival: concerti, incontri e momenti di festa che propongono un viaggio nella tradizione jazzistica. Alle 21 di venerdì 11, a Villa Ranzanici, sarà protagonista l'In & Out Quartet. Nella stessa location, sabato 12 settembre, spazio invece al Patrizia Conte Quartet, sempre alle 21. A chiudere la manifestazione, domenica 13 settembre, un appuntamento itinerante per le vie di Castenedolo: dalle 17.30 la Marching Band & Big Jam Session per un finale davvero coinvolgente. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per info: 328 2183317, 333 7017645, jazzteambs@gmail.com.