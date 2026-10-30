Gli appuntamenti del weekend di Halloween tra Brescia e provincia

Tra teatro, cultura, gusto e mistero, il fine settimana bresciano si prepara a festeggiare Halloween con un calendario di appuntamenti per tutti i gusti. Dai laboratori per avvicinare i più piccoli alle tradizioni messicane alla comicità che incontra l’intelligenza artificiale, passando per cene con delitto, visite guidate tra leggende e antiche credenze, spettacoli di teatro contemporaneo e incontri dedicati alla storia del cinema americano: tante le occasioni per vivere il territorio in modo originale con gli eventi segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.
Un laboratorio per scoprire il Día de los Muertos attraverso i sapori
Sabato 31 ottobre, alle 16.30, il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia, in Castello, ospita Que Viva el Día de los Muertos! 2026 – Il pane della festa!, un appuntamento dedicato alle famiglie con bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, per avvicinarsi alla tradizione messicana attraverso un’esperienza creativa e gustosa. Protagonista dell’iniziativa sarà il pane dei morti, un dolce tipico della festa messicana, che viene collocato sull’altare dedicato ai defunti come simbolo di accoglienza per le anime che fanno ritorno tra i vivi. Durante il laboratorio, i partecipanti potranno realizzare e decorare il proprio panino speciale. L’esperienza si concluderà con una merenda condivisa. Costo: 8 euro. La prenotazione è obbligatoria ai contatti: 030 8174200, cup@bresciamusei.com.
Pino e gli I.A.nticorpi: la comicità incontra l’intelligenza artificiale
Venerdì 30 ottobre, alle 21, il Teatro Santa Giulia di Villaggio Prealpino accoglie Pino e gli Anticorpi con il nuovo spettacolo Pino e gli I.A.nticorpi. Il duo comico sardo, conosciuto dal grande pubblico grazie a trasmissioni televisive come Colorado e Only Fun, torna sul palco con uno spettacolo che mette a confronto l’ironia umana e l’intelligenza artificiale. I fratelli Michele e Stefano Manca hanno sviluppato il recital con il supporto proprio dell’IA, accreditata tra gli autori e gli interpreti dello show. Ne nasce un recital a due, a sketch, sulla «stupidità naturale»: i personaggi del duo incontrano l’IA e ci si scontrano, tra paradossi tecnologici, situazioni fuori controllo e momenti di meta-teatro. Cliccare qui per i biglietti. Per info: info@teatrosantagiulia.org, 371 656 8708.
Halloween tra misteri e buon cibo: a Toscolano Maderno arriva la cena con delitto
Una serata di Halloween all’insegna del mistero, del divertimento e della buona cucina attende il pubblico sabato 31 ottobre al ristorante La Terrazza sul Lago di Toscolano Maderno. A partire dalle 19.45, gli ospiti potranno prendere parte a una speciale cena con delitto «Delitto a Villa Luisa» proposta da «I Bravi». Tra una portata e l’altra, i partecipanti saranno coinvolti in un intrigante caso da risolvere, seguendo indizi, ponendo domande e ascoltando interrogatori per cercare di individuare il colpevole. Il costo della serata è di 45 euro. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0365 641301 oppure scrivere all’indirizzo beauty@gardasol.it.
Wonderland Pop chiude in Franciacorta con il teatro contemporaneo
Si conclude venerdì 30 ottobre l’edizione 2026 di Wonderland Festival Pop, la rassegna che porta il teatro contemporaneo e le performance multidisciplinari nei comuni della Franciacorta, invitando il pubblico a riscoprire il valore dell’arte come esperienza collettiva da vivere e condividere. La rassegna si congeda dal pubblico a Rodengo Saiano, dove venerdì 30 ottobre, alle 21, l’Auditorium San Salvatore ospiterà L’arte di rendersi infelici di LabPerm. Lo spettacolo rientra nel ciclo «La Misura del Tempo», un percorso composto da cinque rappresentazioni che affrontano il tema della morte attraverso differenti prospettive e linguaggi teatrali. Qui il programma. Cliccare qui per i biglietti o rivolgersi ai seguenti contatti per informazioni: wonderland@idrateatro.it, 339 2968449.
Halloween a Brescia tra streghe, veggenti e antiche leggende
Un viaggio nel lato più misterioso e oscuro di Brescia attende i partecipanti sabato 31 ottobre, con una visita guidata serale dedicata a stregoneria, veggenza e antiche credenze popolari. L’appuntamento partirà alle 20 da piazza Moretto per condurre il pubblico attraverso le vie del centro storico, alla scoperta di storie inquietanti, personaggi enigmatici e vicende che intrecciano realtà storica e leggenda. La visita è pensata per chi desidera vivere Halloween attraverso un’esperienza culturale dai toni noir, accompagnato da una guida turistica abilitata. Costo: 12 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori al 353 4660340 oppure scrivere a info@italia-intour.com.
Alla Pinacoteca Tosio Martinengo un viaggio nella storia del cinema americano
Dalle origini di Hollywood fino alle trasformazioni del cinema contemporaneo, passando per i grandi classici e le nuove frontiere tecnologiche: prosegue alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia il ciclo di incontri Made in Usa: il cinema statunitense dalle origini a oggi (e forse domani), un percorso dedicato agli appassionati della settima arte per esplorare l’evoluzione del cinema americano e il suo rapporto con la società. L’appuntamento di sabato 31 ottobre, alle 15.30, sarà dedicato al grande cinema classico con l’incontro Stelle (e strisce): il grande cinema classico, a cura di Federico Pedroni. Costo del singolo appuntamento: 10 euro. Qui il programma completo. Obbligatoria la prenotazione ai seguenti contatti: 030 8174200, cup@bresciamusei.com.