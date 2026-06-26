Un weekend tra musica, natura e sapori

Dal 26 al 28 giugno il territorio bresciano si anima con tanti appuntamenti tra concerti, festival, passeggiate ed esperienze gastronomiche. Dalla musica internazionale agli eventi sul lungolago, passando per iniziative all’aria aperta e serate dedicate alle famiglie: ecco alcuni appuntamenti segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, assolutamente da non perdere.
Tre serate di grande jazz a Calcinato
Torna il Saluber Jazz Festival, l’iniziativa che trasforma la sede dell’azienda Saluber di Calcinato in un palcoscenico dedicato alla musica internazionale con tre appuntamenti serali gratuiti, con prenotazione obbligatoria, per un viaggio tra jazz contemporaneo, flamenco e sonorità afro-cubane. Si parte venerdì 26 giugno con l’Antonio Lizana Quintet, per un incontro tra jazz e tradizione flamenca. Sabato 27 giugno, spazio alla pianista e cantante Francesca Tandoi con il suo trio, accompagnata dalla voce della jazz vocalist britannica Emma Smith. La rassegna si chiude domenica 28 giugno con Alain Perez y La Orquesta, tra i nomi più importanti della scena cubana contemporanea. Per prenotarsi cliccare qui. Per info: arena@saluber.it, 371 628 4399.
Due giorni di musica elettronica a Sant’Eufemia
Il weekend accoglie la prima edizione di Centrale Elettronica Festival, venerdì 27 e sabato 28 giugno all’Area Feste di Sant’Eufemia. Dalle 14.30, lo spazio si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto pronto ad accogliere migliaia di ospiti con una lineup di respiro internazionale che vedrà artisti come Tita Lau, Goodboys, A-Trak, Ferreck Dawn, Matt Sassari, Estremo e numerosi altri protagonisti della scena elettronica contemporanea esibirsi su tre differenti palchi. Per conoscere nel dettaglio orari e programma delle esibizioni è possibile consultare il calendario ufficiale dell’evento. Per informazioni scrivere a info@barleyarts.com.
Il blues protagonista sulle rive del Sebino
Il Lago Sebino torna a fare da cornice alla seconda edizione del Pisogne Blues Festival, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno tra Pisogne e Costa Volpino. Due serate, a ingresso libero e gratuito, dedicate alla musica dal vivo che porteranno sonorità blues e atmosfere coinvolgenti in alcuni degli scorci più affascinanti del territorio. Si parte sabato 27 giugno sul lungolago di Pisogne, dalle 20, con Simone Bertanza e The Blues Pill. A seguire, Stephanie “Ocean” Ghizzoni & Mama Roux, protagonisti del gran finale della prima giornata. Domenica 28 giugno l’evento si sposterà invece alla Baia delle Rose di Costa Volpino, dove dalle 21 sarà la volta dei CEK & The Stompers.
Tra baite, sapori e musica: la notte magica di Ossimo
Sabato 27 giugno torna Bait Night. Escursione notturna tra le baite di Ossimo un’originale esperienza che unisce trekking, gastronomia e musica dal vivo, pensata per chi desidera vivere la montagna in modo diverso. Si camminerà sotto le stelle tra baite, sentieri e momenti di convivialità, fino alle prime luci dell’alba, con un itinerario di circa 15 chilometri, scandito da diverse soste gastronomiche. Ad arricchire la serata, anche il concerto di Ducoli e Gaffurini che accompagnerà i partecipanti con musica dal vivo lungo questa speciale notte tra natura, tradizioni e sapori autentici. La quota di partecipazione è di 35 euro. Cliccare qui per le iscrizioni. Per info: info@perosem.it, 333 8749521.
A Montichiari una serata dedicata ai successi di Achille Lauro
Prende il via anche quest’anno la rassegna estiva Musica fra i bar. Il primo appuntamento, a ingresso libero, è in programma venerdì 26 giugno alle ore 21 in Piazza Santa Maria. Protagonista dell’evento sarà la tribute band Ragazzi Madre, formazione che rende omaggio ad Achille Lauro attraverso uno spettacolo che ripercorre alcuni dei brani più amati della sua carriera: da “Bam Bam Twist” passando per “Rolls Royce”, fino ad “Amore Disperato”.
Sotto le stelle verso il Rifugio Cima Piemp
Sabato 27 giugno gli amanti della natura potranno partecipare alla passeggiata notturna al Rifugio Cima Piemp, in programma a Tignale con partenza alle ore 18.00. Guidati dalla luce delle torce e accompagnati dai suoni della notte, gli escursionisti raggiungeranno il Rifugio, dove li attenderà un’atmosfera accogliente e la possibilità di concedersi una cena o un momento di ristoro in compagnia prima del rientro. Un appuntamento ideale per chi desidera trascorrere una serata diversa dal solito, tra natura, storia e panorami montani illuminati dal cielo stellato. Costo: 10 euro. Per info: info@tignale.org, 0365 73354.
Fiabe e musica al chiaro di luna a Cascina Parco Gallo
Tornano le serate di Fiabe sotto la luna, la rassegna dedicata alle famiglie che animerà Cascina Parco Gallo a Brescia per tutta l’estate. Ogni venerdì sera il parco si trasformerà in uno spazio ricco di suggestioni, dove racconti, musica e fantasia accompagneranno grandi e piccoli in un viaggio tra le fiabe del mondo. Ad aprire il calendario, venerdì 26 giugno alle 20.30, sarà “Magie Sonore. Harry Potter tra musica e parole” con l’attrice Francesca Morosini, accompagnata dal Glam Saxophone Quartet. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 334 1046966.
Mr Belt & Wezol al Molo
Il Molo di Brescia accoglie, venerdì 26 giugno, gli olandesi Mr Belt & Wezol, tra i protagonisti della scena house internazionale. Il duo, conosciuto per il remake di “It’s Not Right But It’s OK” e per brani come “Finally” e “Somebody To Love”, conta milioni di ascoltatori sulle piattaforme digitali. Sabato 27 giugno la chiusura è affidata a Molo & Friends con King Ash e JR Stit, creator e artisti molto seguiti sui social, per una serata pensata soprattutto per il pubblico più giovane. Per saperne di più: info@molobrescia.com, 351 6560148.
Sapori e tradizioni a Padernello
Domenica 28 giugno torna Padernello a Tavola, la cena itinerante che conduce i partecipanti tra le vie del borgo e gli spazi del Castello di Padernello. L'itinerario gastronomico si snoda tra le attività del paese, dall'aperitivo fino al dessert servito al castello, offrendo l'occasione di scoprire le eccellenze enogastronomiche locali e, allo stesso tempo, sostenere la valorizzazione e il restauro dello storico maniero quattrocentesco. La partenza è prevista in turni distribuiti dalle 19.30. Tra i locali coinvolti: Cascina La Bassa, Osteria Aquila Rossa, Ristorante La Bianca, Locanda del Vegnot. Cliccare qui per prenotare. Per info 030 9408766, info@castellodipadernello.it.