Come comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdB

Come utilizzare l’intelligenza artificiale nella comunicazione senza perdere autenticità, coerenza e capacità relazionale? È questa la domanda da cui parte «AI Marketing. Potenziare il metodo Seth Godin con l’intelligenza artificiale» di Sonia Milan (Editore Il Sole 24 Ore; pp.219), in edicola con il Giornale di Brescia a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
Trama
Il libro affronta il tema dell’intelligenza artificiale applicata al marketing e ai contenuti, in un contesto in cui chatbot e strumenti generativi stanno cambiando il modo di comunicare. L’autrice propone un approccio che vede l’AI come uno strumento per amplificare empatia, intenzione e qualità della comunicazione.
Ispirandosi ai principi di Seth Godin, il volume guida il lettore nell’uso pratico dell’intelligenza artificiale generativa attraverso esempi, prompt ed esercizi. Un percorso pensato per professionisti, aziende e creativi che vogliono integrare le nuove tecnologie mantenendo riconoscibile la propria voce.
Chi è Sonia Milan
Consulente di digital marketing e giornalista. Da oltre vent’anni si occupa di innovazione, comunicazione digitale e strategie di posizionamento online, con un focus su SEO, content strategy, digital advertising e intelligenza artificiale applicata al marketing. Affianca aziende, PMI e agenzie nello sviluppo di contenuti, strategie di visibilità e progetti di comunicazione digitale. Svolge, inoltre, attività di formazione per le imprese, con corsi dedicati a SEO, content marketing, AI generativa e applicazioni dell’intelligenza artificiale nei processi di marketing e comunicazione.