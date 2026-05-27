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Come comunicare senza perdere valore: «AI Marketing» in edicola con il GdB

Un libro dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel marketing e nella comunicazione, tra automazione, creatività ed empatia. Il volume di Sonia Milan è in edicola con il Giornale di Brescia a 12,90 euro, più il prezzo del quotidiano
«AI Marketing. Potenziare il metodo Seth Godin con l’intelligenza artificiale» di Sonia Milan
«AI Marketing. Potenziare il metodo Seth Godin con l’intelligenza artificiale» di Sonia Milan

Come utilizzare l’intelligenza artificiale nella comunicazione senza perdere autenticità, coerenza e capacità relazionale? È questa la domanda da cui parte «AI Marketing. Potenziare il metodo Seth Godin con l’intelligenza artificiale» di Sonia Milan (Editore Il Sole 24 Ore; pp.219), in edicola con il Giornale di Brescia a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.

Trama

Il libro affronta il tema dell’intelligenza artificiale applicata al marketing e ai contenuti, in un contesto in cui chatbot e strumenti generativi stanno cambiando il modo di comunicare. L’autrice propone un approccio che vede l’AI come uno strumento per amplificare empatia, intenzione e qualità della comunicazione.

Ispirandosi ai principi di Seth Godin, il volume guida il lettore nell’uso pratico dell’intelligenza artificiale generativa attraverso esempi, prompt ed esercizi. Un percorso pensato per professionisti, aziende e creativi che vogliono integrare le nuove tecnologie mantenendo riconoscibile la propria voce.

Chi è Sonia Milan

Consulente di digital marketing e giornalista. Da oltre vent’anni si occupa di innovazione, comunicazione digitale e strategie di posizionamento online, con un focus su SEO, content strategy, digital advertising e intelligenza artificiale applicata al marketing. Affianca aziende, PMI e agenzie nello sviluppo di contenuti, strategie di visibilità e progetti di comunicazione digitale. Svolge, inoltre, attività di formazione per le imprese, con corsi dedicati a SEO, content marketing, AI generativa e applicazioni dell’intelligenza artificiale nei processi di marketing e comunicazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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