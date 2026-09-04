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Vittoria Ceretti, il look da diva alla Mostra del Cinema di Venezia

La modella bresciana ha sfilato sul red carpet perché ospite alla prima del nuovo film di Martin McDonagh, «Wild Horse Nine»
Italian model Vittoria Ceretti arrives for the premiere of ‘Wild Horse Nine' at the 83rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 03 September 2026. The movie is presented in official competition 'Venezia 83' at the festival running from 02 to 12 September 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
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Vittoria Ceretti alla Mostra del Cinema di Venezia

Il mese scorso era sulla copertina di Vogue Italia, con un temporaneo taglio corto e mosso. Questo mese è di nuovo protagonista di una delle vertine fashion per antonomasia: il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La modella Vittoria Ceretti – originaria di Inzino di Gardone Val Trompia – era ospite giovedì per la prima di «Wild Horse Nine», nuova pellicola di Martin McDonagh.

Da anni volto Armani, la bresciana ha indossato un abito custom made Giorgio Armani Privé in velluto con scollatura sagomata vedo-non-vedo in tulle con cristalli. A completare la mise i gioielli, un paio di sandali neri slide sottili ed eleganti e la scriminatura laterale dei capelli (che, dicono i trend, sta tornando dopo l’egemonia della riga centrale che è diventata simbolo della generazione zeta).

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