Vittoria Ceretti, il look da diva alla Mostra del Cinema di Venezia

Il mese scorso era sulla copertina di Vogue Italia, con un temporaneo taglio corto e mosso. Questo mese è di nuovo protagonista di una delle vertine fashion per antonomasia: il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. La modella Vittoria Ceretti – originaria di Inzino di Gardone Val Trompia – era ospite giovedì per la prima di «Wild Horse Nine», nuova pellicola di Martin McDonagh.
Da anni volto Armani, la bresciana ha indossato un abito custom made Giorgio Armani Privé in velluto con scollatura sagomata vedo-non-vedo in tulle con cristalli. A completare la mise i gioielli, un paio di sandali neri slide sottili ed eleganti e la scriminatura laterale dei capelli (che, dicono i trend, sta tornando dopo l’egemonia della riga centrale che è diventata simbolo della generazione zeta).