Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio, il debutto di coppia agli Oscar

Avendoli visti insieme più e più volte – più che altro paparazzati, dato che hanno sempre scelto la discrezione – Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti agli Oscar 2026 non hanno fatto notizia. Almeno immediatamente. Ma la notizia c’è: è infatti la prima uscita dei due come coppia a una cerimonia ufficiale. La cerimonia ufficiale per eccellenza, peraltro. Alla quale lui – da quando sta con Ceretti – aveva sempre e solo portato la mamma.

Alla Notte degli Oscar 2026, dunque, possiamo dire che l’attore hollywoodiano e la modella bresciana (che vive da anni negli Stati Uniti) abbiano debuttato come coppia, senza sottrarsi ai fotografi come sono soliti fare. Seduti in prima fila sotto al palco del Dolby Theater di Los Angeles, erano lì perché DiCaprio era candidato al premio di Best male actor, miglior attore protagonista, per la sua performance in «Una battaglia dopo l’altra» (premio andato a Michael B. Jordan, protagonista di «Sinners»).

Oltre al nuovo look di DiCaprio – un baffo rubato a Pedro Pascal, che a sua volta si è mostrato sbarbato – si è dunque notata anche Ceretti, seduta accanto al compagno durante la cerimonia e inquadrata durante la gag che il presentatore Conan O’Brien ha fatto con l’attore, creando un nuovo meme.

Per l’occasione Ceretti ha scelto un abito lungo di Alaïa dal taglio semplice di color borgogna, con un inserto rigido sul petto. Viene dalla collezione primavera estate 2026 ed è stato accessoriato con un earcuff di Repossi in oro bianco, con dettagli rubino a richiamare il rosso sanguigno dell’abito.