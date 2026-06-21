Dalla Valcamonica alla Disney: i graffiti di Art of Sool per «Toy Story 5»

C’è ancora chi pensa che l’arte non dia da campare, soprattutto se si parla di graffiti e street art. E poi ci sono loro, che dai tempi in cui erano coinquilini e studenti alla Laba dipingono muri e disegnano grafiche che hanno fatto il giro del mondo, catturando l’interesse di importanti brand, gallerie d’arte e colossi del cinema.
Era già successo l’anno scorso, quando i creativi del collettivo camuno Art of Sool erano stati invitati a decorare un tunnel della metro di Milano a tema Marvel per il lancio su Disney+ della serie «Daredevil: Rinascita». L’hanno rifatto adesso, sempre su invito della Disney che, stavolta insieme a Trenitalia, li ha voluti per il lancio del quinto capitolo di Toy Story.
Il progetto
«Nel 2025 ci hanno chiesto di immaginare e decorare il tunnel vicino a piazza De Angeli perché il mondo della serie aveva una parte molto underground che si integrava perfettamente con le cose che facciamo noi. E quest’anno ci hanno richiamato per fare la stessa identica cosa: un progetto di riqualificazione di un’area urbana in occasione dell’uscita di Toy Story 5» ci racconta Nick Neim, aka Nicola Fedriga, artista dietro il collettivo fondato in Valcamonica insieme a Claudio Cretti (IlClod) e Marco Cominini (Matw).
«Art of Sool è nato nel 2010, quando ancora eravamo studenti d’arte alla Laba e vivevamo insieme, proprio come una vera crew. Il nome evoca ovviamente l’espressione art of soul, l’arte dell’anima, ovvero il fatto che lavoriamo tutti insieme per qualcosa di superiore. Ma abbiamo scelto di utilizzare la doppia O perché ci consentiva maggiori soluzioni grafiche. Infine c’è il riferimento più nascosto a un’espressione dello slang inglese...». Sedici anni dopo gli artisti sono otto e il collettivo continua a occuparsi di svariate forme artistiche, dall’illustrazione alle grafiche digitali, dai murales agli interventi di riqualificazione urbana. Proprio come il playground targato Disney nel quartiere Monteverde, un progetto arrivato a compimento in questi giorni ma avviato già lo scorso gennaio.
«La commissione era per Disney e la divisione Intercity di Trenitalia, che ci hanno dato degli input specifici da integrare nella nostra proposta artistica: richiami al tema del viaggio, patterns, texture, motivi ispirati ai personaggi... Abbiamo lavorato per creare un bilanciamento fra i due immaginari, producendo numerose bozze prima di arrivare al progetto definitivo. C’è voluto un mesetto, mentre la realizzazione ci ha richiesto una decina di giorni».
Sul red carpet
All’opera a Roma, con Nick e Il Clod, i due «rookie», Francesco Pegurri e Davide Visentini (Vise) che hanno decorato il grande playground, oltre ai giochi per i piccoli, rigorosamente a tema Toy Story. «Abbiamo finito giusto in tempo per l’inaugurazione, a cui ha partecipato tutto il cast e i doppiatori. E poi siamo stati invitati anche la sera all’anteprima al Teatro Sistina a Roma. Era la classica première fighissima, da tappeto rosso. Non ci era mai capitato prima di passare dai muri sgarrupati da riqualificare al red carpet». Magie che solo il cinema, soprattutto un cartoon Disney, riesce a realizzare.