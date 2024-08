Stefano Cipani: «Cercasi attrice bresciana per un nuovo film»

Due nuovi film in cantiere per il regista Stefano Cipani (il suo «Mio fratello rincorre i dinosauri» fu premiato ai David di Donatello nel 2020), uno appena girato – a tema natalizio, e che adesso necessita un accurato lavoro di post-produzione – e l’altro in fase di preparazione, che prevede un casting a Vobarno, gestito da Anna Pennella.

L’affiatata coppia nell’arte e nella vita (dall’unione suggellata con il recente matrimonio a Salò) ha origini bresciane e in vista del nuovo progetto si adopera per riportare l’aura del cinema nella nostra provincia, proponendo ad aspiranti attrici senza esperienza l’occasione di esordire sul grande schermo.

Leggi anche Stefano Cipani e Anna Pennella sposi a Salò

Stefano, stavolta giochi «in casa» per allestire il tuo nuovo film: ci sono motivazioni particolari?

Stiamo cercando la co-protagonista, si tratta di un ruolo molto significativo: una psicologa che in Italia non riesce ad esercitare la propria professione come nel Paese d’origine e, così, fa la badante. Per interpretare il personaggio è importante un certo background che si acquisisce dal territorio, vivendo in luoghi come la Val Sabbia o anche la Val Trompia.

Puoi anticiparci il titolo - anche se fosse provvisorio - e darci un’idea del tipo di storia?

Eccolo: «A un passo da te». Gireremo tra Marche, Emilia Romagna e Roma, la protagonista sarà Aurora Giovinazzo («Freaks out» e «L’uomo sulla strada», ndr). La sceneggiatura è di Fabio Bonifacci, che ritrovo dopo «Mio fratello rincorre i dinosauri». Racconta di un uomo che decide di riallacciare il rapporto con la propria figlia che non ha mai conosciuto. Per farlo si iscrive alla scuola di ballo dove lei insegna, senza svelare di essere suo padre. Sarà proprio il personaggio che cerchiamo in provincia di Brescia a dagli le prime dritte di danza, affinché non sembri un completo principiante presentandosi ai corsi.

Leggi anche Una nuova bresciana per il film di Cipani: al via i casting

Qual è la caratteristica principale che desiderate individuare nelle candidate?

Cerchiamo una persona, più che un’attrice: qualcuno che non abbia alcun tipo di esperienza cinematografica, ci interessa che sia «fenomenale», con caratteristiche umane più che attoriali.

Nel frattempo Amazon Prime Video ha annunciato per la prossima stagione il tuo «Natale senza babbo».

Le otto settimane di riprese sono terminate, ma ci aspetta una lunga post-produzione, perché si tratta di quello che definirei un «fantasy-realistico» che prevede moltissimi effetti speciali digitali, dunque si mormora che l’uscita sia nel 2025.

Di cosa parla il film?

Babbo Natale (interpretato da Alessandro Gassmann) vive una crisi di mezza età, si prende una vacanza e lascia le redini a sua moglie, che dovrà salvare la «fabbrica del Natale». Non sarà un’impresa facile, perché a prendersi la scena saranno pronte la Befana e… Santa Lucia!

Oltre a Gassmann, che hai già diretto, ritrovi anche Angela Finocchiaro. E tutto il cast è di rilievo, tra attori affermati e in ascesa.

Esatto, la protagonista femminile sarà Luisa Ranieri e poi ci sono Diego Abatantuono, Valentina Romani, Caterina Murino e Francesco Centorame.