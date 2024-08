Una nuova bresciana per il film di Cipani: al via i casting

Ecco presentarsi nel Bresciano l’opportunità di recitare in un film «di serie A». Sono aperte, infatti, le candidature per il ruolo della co-protagonista di «A un passo da te», pellicola co-prodotta da Gaumont Italia e Paco Cinematografica per la regia del salodiano Stefano Cipani.

Il casting

Due sono i giorni per partecipare ai casting, organizzati venerdì 23 e sabato 24 agosto negli spazi della biblioteca Comunale di Vobarno (in piazza Marina Corradini 6), dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’appello a presentarsi è per donne tra i 40 e i 50 anni, di origine africana o sudamericana che conoscano l’italiano e parlino la loro lingua madre (per ulteriori informazioni: WhatsApp 351.4412778 oppure e-mail casting.filmballolatino@gmail.com).

Gli organizzatori specificano che la partecipazione alle audizioni è gratuita e che in caso di esito positivo, il lavoro sarà regolarmente retribuito.

La casting director

Casting director è Anna Pennella, professionista di stanza a Roma, con origini di Roè Volciano, attenta selezionatrice di talenti che vanta nel proprio curriculum la collaborazione con Gabriele Salvatores per il suo prossimo film.

Esperta di street casting, oltre ad aver selezionato volti per il corto da Oscar «Le pupille» di Alice Rohrwacher, di recente ha lavorato per il film «Familia» di Francesco Costabile, in concorso nella sezione Orizzonti dell’imminente Mostra del Cinema di Venezia.