Torna la serie «Silo», distopia politica sul potere della menzogna

Il futuro di «Silo» non comincia dalla fine del mondo, ma da una porta chiusa. Dietro quella porta non c’è soltanto l’esterno, forse tossico e mortale, ma tutto ciò che una comunità ha imparato a non chiedere più: da dove viene, chi l’ha rinchiusa sottoterra, quali verità sono state cancellate in nome della sopravvivenza. La serie tratta dai romanzi di Hugh Howey, in arrivo con la terza stagione su Apple TV dal 3 luglio 2026, ha costruito la propria forza su questa tensione: non raccontare la catastrofe, ma il potere che nasce dopo.
Paura dell’esterno
Tutto parte da un gigantesco silo in cui vivono diecimila persone, dove la paura dell’esterno è diventata legge, rito, abitudine. Nessuno conosce davvero l’origine della struttura, nessuno può mettere in discussione la versione ufficiale senza esporsi a conseguenze estreme. Chi chiede di uscire viene mandato fuori per una «pulizia»: gesto pubblico insieme punitivo e sacrale, che consiste nel ripulire le telecamere puntate sul mondo esterno prima di morire davanti agli occhi di tutti. È il cuore politico della serie: una società può sopravvivere anche grazie a una menzogna, ma prima o poi qualcuno vorrà sapere chi l’ha costruita.
Prima di diventare una delle produzioni di fantascienza più riconoscibili di Apple TV+, «Silo» è stata una vicenda editoriale fuori dagli schemi. Hugh Howey pubblicò autonomamente «Wool» nel 2011 in formato digitale, trovando lettori attraverso il passaparola e costruendo poco alla volta un fenomeno nato lontano dai percorsi più tradizionali dell’industria libraria. Il successo spinse poi Simon & Schuster ad acquisire i diritti per la pubblicazione cartacea, mentre Howey mantenne quelli legati agli ebook: una scelta che, all’epoca, fu letta come il segno di un mercato in trasformazione, nel quale l’autopubblicazione poteva diventare un laboratorio di immaginari capaci di arrivare al grande pubblico.
Confermata la quarta stagione
La serie, creata per la televisione da Graham Yost, adatta la trilogia composta da «Wool», «Shift» e «Dust». Apple ha già annunciato che, dopo la terza stagione, ce ne sarà una quarta conclusiva. Al centro del racconto c’è Juliette Nichols, interpretata da Rebecca Ferguson. Juliette non è una leader per vocazione, né una figura messianica. È un’ingegnera dei livelli inferiori, una donna abituata al rumore delle macchine, al buio delle officine, alla fatica concreta di far funzionare ciò che tiene in vita l’intera comunità.
L’indagine che la mette in movimento nasce da un lutto e da un sospetto, ma diventa progressivamente una crepa nell’ordine politico del silo. Il mondo della serie vive su un’ambiguità costante: il silo è una prigione, ma è anche un rifugio. Protegge i suoi abitanti da un esterno presentato come letale, e nello stesso tempo li tiene chiusi dentro un sistema che controlla ciò che possono sapere, ricordare, desiderare. Non chiede semplicemente se fuori ci sia vita. Formula una domanda più scomoda: una società può dirsi salva se, per sopravvivere, deve rinunciare alla verità?
Distopia politica
Da qui nasce la sua natura di distopia politica. «Silo» non usa la fantascienza come spettacolo dell’impossibile, ma come lente per osservare dinamiche molto riconoscibili: la gestione dell’informazione, la costruzione del consenso, l’uso della paura come strumento di governo, la cancellazione selettiva della memoria. Il potere, nel silo, non si limita a reprimere. Organizza il linguaggio, custodisce gli archivi, decide quali immagini siano visibili e quali oggetti debbano essere considerati pericolosi. Persino il passato diventa una minaccia, perché ricordare significa immaginare che le cose possano essere state diverse.
Anche lo spazio racconta questa politica. La vita nel silo si sviluppa in verticale: in alto le funzioni amministrative e giudiziarie, in basso le officine e i reparti che garantiscono la sopravvivenza materiale della comunità. La lunga scala centrale fa percepire fisicamente la distanza tra i diversi mondi interni. Salire e scendere richiede tempo, fatica, attraversamento. In questa architettura chiusa, la disuguaglianza non viene spiegata: si percorre. Un’idea di società simile a quella di un’altra distopia di enorme successo, come quella della graphic novel, poi diventata film e anche serie tv, di «Snowpiercer».
Crisi collettiva
Le prime due stagioni hanno seguito l’allargarsi di una frattura. All’inizio «Silo» sembrava muoversi come un’indagine interna: una morte sospetta, un segreto nascosto, una protagonista costretta a guardare dove nessuno vuole guardare. Poi il racconto ha cambiato scala. Le domande di Juliette hanno smesso di riguardare soltanto il suo destino personale e hanno iniziato a mettere in discussione l’intero edificio istituzionale. Ribellione, sorveglianza, controllo delle immagini e scoperta di un mondo forse più vasto del previsto hanno trasformato il mistero iniziale in una crisi collettiva. È su questa soglia che si inserisce la terza stagione.
I nuovi episodi, dieci in tutto, riprenderanno il cammino di Juliette dopo la «pulizia» forzata, mentre il silo dovrà fare i conti con le conseguenze della ribellione e con una nuova minaccia. Ma la novità più significativa sarà l’apertura di una linea narrativa ambientata nel tempo precedente alla costruzione dei silos. In quella parte del racconto entreranno in scena la giornalista Helen Drew, interpretata da Jessica Henwick, e il membro del Congresso Daniel Keene, interpretato da Ashley Zukerman, coinvolti nella scoperta di una cospirazione destinata ad avere effetti irreversibili.
La menzogna
Dopo aver raccontato una comunità che vive dentro una menzogna, insomma, «Silo» prova ora a risalire al momento in cui quella menzogna è stata progettata. Non si tratta solo di spiegare il passato, ma di capire chi ha avuto il potere di decidere che cosa l’umanità dovesse sapere di sé, quali ricordi conservare, quali paure tramandare, quali verità seppellire insieme ai corpi e alle città. Nel cast torneranno, accanto a Rebecca Ferguson, interpreti come Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite, Clare Perkins e Steve Zahn. Tra i nuovi ingressi annunciati figurano Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney, Matt Craven e Colin Hanks in un ruolo ricorrente.
L’impatto culturale della serie è stato notevole: «Silo» parla al presente perché immagina un futuro in cui il potere non deve convincere tutti della verità ufficiale, gli basta rendere difficile l’accesso a qualsiasi alternativa. È una distopia senza proclami, costruita su procedure, archivi, divieti, abitudini. Gli abitanti non sono costretti a obbedire in ogni istante: sono cresciuti dentro un mondo che ha insegnato loro quali domande non porre. Per questo il ritorno della serie interessa non solo agli appassionati di fantascienza, ma anche a chi cerca nei racconti di genere una forma di lettura del presente. «Silo» mette in scena una società sepolta, ma le sue paure sono vicine: il controllo delle immagini, la fragilità della memoria pubblica, la distanza tra chi lavora e chi decide, la tentazione di sacrificare la libertà in nome della sicurezza. La terza stagione promette di scavare nel punto più delicato: non soltanto il segreto custodito dal silo, ma l’origine di un sistema che ha trasformato quel segreto nel fondamento di una civiltà.