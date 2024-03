La nuova serie tv del regista di «Mare Fuori» sarà girata anche a Brescia

Sara Polotti

Si intitolerà «Belcanto» e avrà come tema l’Opera. Domani al Mo.Ca ci sarà il casting, ad aprile inizieranno le riprese. Il Teatro Grande si trasformerà ne La Scala

3 ' di lettura

L'attrice Vittoria Puccini sarà tra le protagoniste di Belcanto, la nuova serie tv Rai

«Belcanto»: si intitola così la nuova serie tv del regista di «Mare Fuori» Carmine Elia, che avrà come tema l’Opera. Verrà girato anche a Brescia. E la città si riempirà nuovamente di figurazioni in costume, proprio come accaduto qualche tempo fa con «Ferrari» di Michael Mann. Il casting fotografico è previsto per domani, mercoledì 20 marzo, dalle 10.30 alle 17.30 al Mo.Ca, in via Moretto 78. Il casting Potranno partecipare uomini e donne dai 18 ai 60 anni. Richiesta imprescindibile: lo stile cl