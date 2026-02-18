Al Nuovo Eden una rassegna per raccontare le questioni di genere

Dal 19 febbraio all’8 marzo 2026, Fondazione Brescia Musei organizza al Nuovo Eden «Ma che genere di cinema!», una nuova proposta cinematografica realizzata insieme a Gapp - Gender in action for politics and public policies, una rassegna pensata per riportare al centro, attraverso il cinema, le questioni di genere come esperienza concreta, quotidiana, politica. Quattro appuntamenti in sala, per affrontare temi complessi, senza semplificazioni, come il corpo, la cura, la violenza di genere, il desiderio di libertà, l’identità culturale, la salute mentale e l’emancipazione.

Il messaggio

Il cinema, in questo percorso, vuole essere uno spazio di dialogo. Ogni serata sarà seguita da un incontro con ospiti di rilievo – professoresse, attiviste, giornaliste e rappresentanti del mondo politico – per collegare le storie sullo schermo alle domande che attraversano la società e la città.

Parteciperanno alla rassegna Mariasole Bannò, professoressa di Ingegneria all’Università di Brescia, Responsabile delle questioni di violenza per la Commissione Genere di UniBs, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia, Linda Anelli, presidente del Comitato Partecipativo Studentesco; rappresentante degli Studenti in Senato Accademico; membro dell’associazione Studenti Per – UdU Brescia; Betty Nguyen, di Betty Concept, imprenditrice e attivista; Raisa Labaran, consigliera comunale e membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Brescia; Anna Frattini, assessora alle Pari Opportunità e alle Politiche educative del Comune di Brescia; Nuri Fatolahzadeh, giornalista del Giornale di Brescia, e Parisa Nazari, Movimento Donna, Vita e Libertà e difensora dei diritti umani.

I film proposti

I quattro film compongono una mappa emotiva e civile della società contemporanea: dall’elaborazione intima di un trauma e dal difficile cammino di guarigione di «Sorry, Baby» di Eva Victor, vincitore al Sundance Film Festival 2025 per la miglior sceneggiatura e in concorso alla Quinzaine des Cinéastes del Festival di Cannes 2025, in prima visione, giovedì 19 febbraio, alla commedia musicale e familiare «Nguyen Kitchen» di Stéphane Ly-Cuong, sempre in prima visione, (giovedì 26 febbraio 2026), che attraversa identità culturale e distanza generazionale – vincitore al Festival del cinema francese di Firenze del Premio Speciale della Giuria France Odeon e che sarà accompagnato da uno speciale aperitivo vietnamita a cura di Dhabbu (18:45–20:15) degustazione 10€, Pho cocktail 9€, tè 4€. Prenotazioni al 392 7851765; fino al ritratto viscerale di una crisi nella vita domestica in «Die My Love», di Lynne Ramsay (giovedì 5 marzo 2026), presentato in concorso al Festival di Cannes 2026.

La rassegna si conclude domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, con «Cutting through rocks» di Mohammadreza Eyni e Sara Khaki, un’altra prima visione, che segue la determinazione di Sara Shahverdi, prima consigliera eletta in un villaggio iraniano conservatore, nel suo tentativo di scardinare pratiche patriarcali e ampliare gli spazi di libertà per ragazze e donne della sua comunità.

Una serata speciale che, attraverso una storia di resistenza e cambiamento, invita il pubblico a riflettere sul valore concreto della libertà e dei diritti delle donne, oggi. Un appuntamento simbolico e necessario, per condividere in sala uno sguardo potente sul coraggio dell’emancipazione e sulla forza dei gesti quotidiani. Il film è stato vincitore al Sundance Film Festival 2025 del World Cinema Grand Jury Prize ed è stato presentato al 55° Giffoni Film Festival in concorso nella sezione GexDoc.

I film sono in programma alle 20:30 e sono proposti in versione originale con sottotitoli in italiano. I biglietti avranno un costo di € 6,5 intero, € 5,5 ridotto, € 5 per i possessori di Eden Card e € 3,5 per gli Under 12; le prevendite sono disponibili online sul sito.