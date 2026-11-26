La magia Disney torna ad accendersi sul grande schermo, anche se negli ultimi anni la sua fiamma non ha sempre brillato con la stessa intensità. Soprattutto quando la casa di Topolino ha cercato di affiancare nuovi personaggi e nuove storie a quelli che hanno accompagnato l’infanzia di intere generazioni, in un panorama cinematografico sempre più dominato da sequel e rifacimenti. A raccogliere la sfida è questa volta «Hexe - Il regno delle streghe», nelle sale dal 26 novembre, 65° Classico dei Walt Disney Animation Studios, che per l’appuntamento con il pubblico in vista delle festività natalizie hanno scelto di attingere nuovamente a quell’immaginario fiabesco sul quale hanno costruito buona parte della loro storia.
Il cartone
Tra incantesimi, animali parlanti e oggetti dotati di vita propria, il film diretto da Fawn Veerasunthorn e Jason Hand racconta la storia di Billie Doe, una sedicenne impulsiva e anticonformista che fatica a trovare il proprio posto nel mondo. Cresciuta in una tranquilla periferia residenziale sotto lo sguardo vigile della madre Alice, tanto affettuosa quanto iperprotettiva, la ragazza scopre accidentalmente di possedere poteri magici e si ritrova catapultata in un regno nascosto, Hexe, dove quelle caratteristiche che fino a quel momento l’avevano fatta sentire diversa dagli altri sembrano finalmente trovare una ragion d’essere. Anche la madre viene coinvolta nell’avventura, che porterà entrambe a confrontarsi con alcuni segreti del passato della loro famiglia e con la minaccia rappresentata dalla regina Celeste, determinata a preservare il proprio potere.
Ad accompagnarle in questo mondo popolato da streghe e creature fantastiche ci sono, tra gli altri, uno scontroso gatto a tre occhi, un diario e una penna incantati e persino un calderone animato. Nella versione italiana a prestare la voce alla giovane protagonista è Mariasole Pollio, mentre per interpretare Alice e la malvagia sovrana sono state coinvolte rispettivamente Claudia Pandolfi e Isabella Ferrari, già insieme sul piccolo schermo ai tempi di «Distretto di polizia».
Storia di formazione
Dietro la cornice fantastica, «Hexe» sviluppa un racconto di formazione nel quale la scoperta delle proprie capacità va di pari passo con quella delle fragilità dei genitori. Il rapporto tra madre e figlia costituisce il cuore della storia, mentre la magia, le cui manifestazioni sono legate alle caratteristiche di ciascun individuo, diventa uno strumento per raccontare la diversità e il potenziale che si cela dietro di essa. Un motivo ricorrente nella produzione disneyana degli ultimi anni, che ha progressivamente affiancato alle grandi avventure sentimentali delle principesse storie incentrate sulla ricerca della propria identità e sulle dinamiche familiari.
D’altronde, quello delle streghe è un terreno sul quale Disney si muove sin dagli albori della sua storia cinematografica. Dalla regina di «Biancaneve e i sette nani», primo lungometraggio animato dello studio nel 1937, alla Malefica de «La bella addormentata nel bosco», passando per Ursula ne «La sirenetta», le figure femminili depositarie di poteri soprannaturali hanno dato vita ad alcune delle sue antagoniste più memorabili. Questa volta, pur senza rinunciare alla presenza di una temibile sovrana, la stregoneria diventa parte integrante del percorso di crescita dell’eroina. E tra i riferimenti alla tradizione dello studio trovano spazio anche le scope animate dell’«Apprendista stregone», celebre episodio di «Fantasia» del 1940.
La situazione in casa Disney
Il ritorno a questo immaginario assume però un significato particolare anche alla luce delle vicende commerciali dei Walt Disney Animation Studios. Sono trascorsi infatti tre anni dall’ultimo Classico che abbia introdotto sul grande schermo un universo narrativo completamente nuovo. Nel frattempo, «Oceania 2» e «Zootropolis 2» hanno entrambi superato il miliardo di dollari di incasso mondiale, confermando la forza commerciale di personaggi già entrati nel cuore del pubblico. Un traguardo che nessuno dei quattro lungometraggi originali realizzati dallo studio tra il 2021 e il 2023 è riuscito neppure ad avvicinare.
A farne le spese è stato anche il più esplicito tentativo della Disney contemporanea di riallacciarsi alle proprie origini. Nel 2023, in occasione del centenario della compagnia, era arrivato nelle sale «Wish», diretto da Chris Buck e dalla stessa Fawn Veerasunthorn. Ambientato nell’immaginario regno di Rosas, il film raccontava la storia della giovane Asha e della sua battaglia contro un sovrano che aveva assunto il controllo dei desideri dei propri sudditi. Una stella caduta dal cielo, un animaletto parlante, un antagonista assetato di potere e numeri musicali accompagnavano una storia la cui stessa estetica, attraverso la combinazione dell’animazione digitale con immagini ispirate agli acquerelli dei libri di fiabe, voleva rendere omaggio ai primi capolavori dello studio. Il risultato al botteghino mondiale si è però fermato attorno ai 255 milioni di dollari, a fronte di un budget produttivo stimato in 200 milioni, ben lontano dai fasti di altre fiabe disneyane del recente passato.
Classici, rivistazioni e novità
Diverso, nonostante incassi cinematografici sostanzialmente analoghi, è stato il destino di «Encanto». Uscito nel 2021, in un periodo ancora condizionato dalla pandemia, il film ambientato in Colombia e dedicato alle vicende di una famiglia i cui membri possiedono straordinari doni magici ha conosciuto una seconda vita grazie alla distribuzione su Disney+. Secondo le rilevazioni di Nielsen, nel 2022 è stato il film più visto in streaming negli Stati Uniti, accumulando oltre 27 miliardi di minuti di visione, mentre le canzoni firmate da Lin-Manuel Miranda hanno conquistato le classifiche musicali. La storia di Mirabel, unica componente della famiglia Madrigal a non aver ricevuto un dono soprannaturale, ha dimostrato come anche nuovi personaggi possano imporsi nell’immaginario collettivo. E proprio come in «Hexe», la dimensione magica serviva a portare alla luce incomprensioni, aspettative e ferite tramandate di generazione in generazione.
La difficoltà delle produzioni originali a competere al botteghino con i grandi franchise non coincide quindi necessariamente con un disinteresse del pubblico nei confronti delle novità. Se da un lato la crescente centralità dei sequel offre agli studios maggiori certezze sul piano commerciale, dall’altro nemmeno la riproposizione di storie appartenenti alla tradizione Disney è risultata sempre vincente. Lo testimoniano gli esiti molto differenti dei rifacimenti in live action: se «La bella e la bestia», «Aladdin» e il più recente «Lilo & Stitch» hanno superato il miliardo di dollari di incasso mondiale, il ritorno di «Biancaneve» nel 2025 si è fermato poco sopra i 200 milioni. La nostalgia, insomma, non è di per sé una garanzia di successo.
Del resto, alcuni dei franchise sui quali Disney può oggi contare sono il frutto di precedenti scommesse creative. È accaduto con «Frozen - Il regno di ghiaccio», che nel 2013 ha liberamente rielaborato una fiaba di Hans Christian Andersen per dare vita a un fenomeno generazionale, e con «Oceania», che nel 2016 ha portato sul grande schermo una nuova eroina ispirandosi alla mitologia e alle tradizioni dei popoli del Pacifico. Entrambi hanno dimostrato come sia possibile rinnovare il patrimonio fiabesco dello studio senza rinunciare agli elementi che lo hanno reso riconoscibile.
È in questo spazio, tra familiarità e scoperta, che si inserisce ora «Hexe - Il regno delle streghe». La nuova avventura di Billie e Alice torna a chiedere agli spettatori di affezionarsi a personaggi che ancora non conoscono, affidandosi alla forza di un immaginario che invece conoscono benissimo. La scommessa della Disney è riuscire a suscitare attraverso una storia inedita quello stesso senso di meraviglia che oggi porta milioni di persone al cinema per ritrovare gli eroi delle precedenti.