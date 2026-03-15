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Premi Oscar 2026, la guida e le curiosità sulla grande notte del cinema

Cristiano Bolla
Dall’assurda storia dietro al nome ai record dell’edizione numero 98 che va in scena tra il 15 e il 16 marzo, passando per i tanti trionfi dell’Italia: tutto ciò che c’è da sapere sugli Academy Awards
  • Notte degli Oscar, le attrici e gli attori premiati negli anni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
  • Irish actor Peter O'Toole (R) accepts his Honorary Oscar from actress Meryl Streep during the 75th Academy Awards at the Kodak Theatre in Hollywood, California, 23 March 2003. O'Toole received the Honorary Oscar for lifetime achievement. AFP PHOTO/TIMOTHY A. CLARY
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  • Actor Adrien Brody accepts his Oscar for Performance by an actor in a leading role in "The Pianist," during the 75th Academy Awards at the Kodak Theatre in Hollywood, California, 23 March, 2003. AFP PHOTO TIMOTHY A. CLARY
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  • Director Pedro Almodovar poses with his Oscar for Best Original Screenplay at the 75th Academy Awards in Hollywood, California, 23 March, 2003. Pedro Almodovar won for his work on "Talk to Her." This was his first writing nomination. He was also nominated for his directing work in "Talk To Her." He was the director for the Oscar-winning Spanish entry for Foreign Language Film "All about My Mother" in 1999. AFP PHOTO Lee CELANO
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  • Adrien Brody, Nicole Kidman, Catherine Zeta-Jones e Chris Cooper con gli Oscar / A PAGINA 28
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  • 20031204- ROMA - CINEMA : KIM BASINGER , I 50 ANNI DI UNA DIVA CAPRICCIOSA- Una immagine di archivio Kim Basinger. L'attrice ha compiuto 50 anni.. ANSA/archivio /ji
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  • Peter Jackson esultante dopo la vittoria di ben 11 Oscar del suo film
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  • epa00144802 US actor Sean Penn poses with his Best Actor Oscar at the 76th Annual Academy Awards in Hollywood, California Sunday 29 February 2004. Penn won for his performance in Mystic River. EPA/BRENDAN MCDERMID
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  • OSCAR: BOBBY HOUSTON E ROBERT HUDSON epa000379351 Academy Award winners Bobby Houston and Robert Hudson kiss as they arrive for the Vanity Fair Oscar Party in the West Hollywood section of Los Angeles, California, after they won Best Documentary Short for their movie "Mighty Times: A Children's March" at the 77th Academy Awards Sunday 27 February 2005. BILL COLLINS ANSA/ CD
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  • epa000379287 Double Oscar winner US actor and director Clint Eastwood (C) is flanked by presenters Dustin Hoffman (L) and Barbara Streisand at the 77th Academy Awards in Hollywood, Sunday 27 February 2005. Eastwood won Oscars for Best Director and Best Picture for 'Million Dollar Baby'. EPA/STR
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  • OSCAR: PREMIATI DUE ATTORI NERI Best Supporting Actor Morgan Freeman (L) for his role in "Million Dollar Baby" and Best Actor Jamie Foxx for his role in "Ray" hold their Oscars at the 77th Academy Awards in Hollywood Sunday 27 February 2005. ANSA/ CD
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  • epa000379299 Best Supporting Actress Australian Cate Blanchett (L), "Aviator", and Best Actress American Hilary Swank, "Million Dollar Baby" pose with their Oscars at the 77th Academy Awards in Hollywood, Sunday 27 February 2005. EPA/ARMANDO ARORIZO
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  • epa00660780 Philip Seymour Hoffman (L) and Reese Witherspoon hold their Oscars for 'Actor in a Leading Role' and Actress in a leading Role' for their work on 'Capote' and 'Walk the Line' at the 78th annual Academy Awards in Hollywood, California Sunday, 05 March 2006. EPA/PAUL BUCK
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  • Italian actor Roberto Benigni (L) and Hilary Swank joke at the Academy Awards presentation 26 March 2000. Swank won for Best Actress for her role in "Boys Don''t Cry". (ELECTRONIC IMAGE) ANSA-CD SCOTT NELSON
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  • Spanish director Pedro Almodovar (C) celebrates his Oscar for Best Foreign Language Film for "All About My Mother" with Spanish actors Antonio Banderas (L) and Penelope Cruz (R) at the 72nd Annual Academy Awards in Los Angeles 26 March 2000. (ELECTRONIC IMAGE) ANSA-CD HECTOR MATA
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  • epa01266325 British actress Tilda Swinton with her Academy Award for Best Performance by an Actress in a Supporting Role for "Michael Clayton" (2007) at the 80th annual Academy Awards at the Kodak Theatre in Hollywood, California 24 February 2008. EPA/PAUL BUCK
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  • epa01645051 British actress Kate Winslet holds up her Oscar for Best Performance by an Actress in a Leading Role for The Reader at the 81st Academy Awards 22 February 2009 at the Kodak Theater in Hollywood, California, USA. The Academy Awards honour cinematic excellence in 24 categories. EPA/PAUL BUCK
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  • 20010325-LOS ANGELES- SPE- OSCAR: JULIA ROBERTS MIGLIOR ATTRICE. Actress Julia Roberts holds her Oscar for Best Actress for her role in "Erin Brokovich" at the 73rd Annual Academy Awards at the Shrine Auditorium in Los Angeles 25 March, 2001. ANSA-CD AFP PHOTO Timothy A. CLARY/mn TIMOTHY A. CLARY
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Questa notte Hollywood riaccende i riflettori sul suo rito più riconoscibile: al Dolby Theatre di Los Angeles va in scena la 98ª edizione degli Academy Awards, in programma domenica 15 marzo 2026 negli Stati Uniti e quindi, per l’Italia, nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo. La copertura italiana scatterà su Rai 1 e RaiPlay dalle 23.30 con lo speciale «Oscars - La Notte in Diretta», mentre la cerimonia americana inizierà poco dopo, a mezzanotte ora italiana, perché il live Usa parte alle 19.00 della East Coast. A guidare la serata americana sarà ancora una volta il presentatore Conan O’Brien. Per chi preferisce viverla in compagnia, a Brescia il Cinema Moretto ha organizzato una notte speciale: si comincia alle 21.30 con red carpet e cocktail di benvenuto, poi quiz, gadget, Toto Oscar e, dalle 00.30, la diretta della cerimonia in sala con commento collettivo.

La storia

Dietro quella che oggi appare come una macchina perfetta dello spettacolo c’è una storia quasi artigianale. Gli Oscar nacquero infatti nel 1929, quando la prima cerimonia si tenne nella Blossom Room dell’Hollywood Roosevelt Hotel davanti a 270 invitati con un biglietto da 5 dollari (equivalenti a circa 85-90 dollari di oggi). Il nome ufficiale del premio è Academy Award of Merit, ma il mondo lo conosce da quasi subito come «Oscar»: l’origine non è certa, anche se la versione più citata dall’Academy racconta che Margaret Herrick, futura direttrice esecutiva, vedendo la statuetta disse che le ricordava suo zio Oscar, appunto. Anche la forma del premio è rimasta sostanzialmente immutata: un cavaliere con una spada, in piedi su una bobina di pellicola, secondo un disegno attribuito a Cedric Gibbons e tradotto in scultura da George Stanley; le cinque razze del rullo richiamavano i rami originari dell’Academy.

L’Academy sta però continuando a cambiare le proprie regole: per concorrere al miglior film è ormai necessario soddisfare due standard su quattro legati alla rappresentazione e all’inclusione; nell’edizione del 2026, invece, debutta la nuova categoria per il Casting e dal 100° Oscar del 2028 arriverà anche il premio per lo Stunt Design, cioè il riconoscimento al lavoro sugli stunt.

I momenti significativi

Come tutti i grandi riti pubblici, anche gli Oscar si raccontano molto attraverso i loro incidenti, le rotture e i momenti simbolici. Il caso più celebre resta quello del 1973, quando Marlon Brando rifiutò l’Oscar per «Il padrino» e mandò sul palco Sacheen Littlefeather per denunciare il trattamento riservato ai nativi americani. Molto prima, nel 1940, Hattie McDaniel è diventata la prima persona afroamericana a vincere un Oscar, per «Via col vento»; tra le prime volte va citata la vittoria nel 2010 di Kathryn Bigelow, prima donna a imporsi nella regia con «The Hurt Locker». E poi ci sono i momenti che hanno definito la memoria televisiva del premio, su tutti il caos del 2017, quando «La La Land» venne annunciato per errore come miglior film prima della correzione in favore di «Moonlight». Sono episodi lontanissimi tra loro, ma spiegano bene perché gli Oscar restino, oltre che una premiazione, anche un archivio vivente delle tensioni culturali americane. E in questo senso, considerando il clima politico internazionale, l’attenzione ai discorsi sul palco quest’anno sarà massima.

Il teatro allestito per la cerimonia di vent'anni fa: era il 2006 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il teatro allestito per la cerimonia di vent'anni fa: era il 2006 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

L’Italia

Dentro questa storia l’Italia ha un posto stabile e tutt’altro che marginale. Nella categoria oggi chiamata International Feature Film, il nostro Paese conta 11 vittorie competitive e 3 premi speciali o onorari dell’epoca precedente, un bilancio che lo colloca tra le cinematografie più premiate di sempre. È un primato costruito soprattutto dai giganti del dopoguerra, da Vittorio De Sica a Federico Fellini, ma la presenza italiana agli Oscar non si esaurisce lì. Sophia Loren fece la storia nel 1961, diventando la prima interprete premiata per una performance in lingua non inglese grazie a «La ciociara», mentre Roberto Benigni nel 1999 trasformò «La vita è bella» in un caso mondiale, vincendo anche l’Oscar come miglior attore e firmando una delle apparizioni più travolgenti mai viste su quel palco.

Un frame da La vita è bella
Un frame da La vita è bella

Quest’anno l’Italia non può sperare in nessuna vittoria: per cercare l’ultimo grande sigillo italiano nella categoria del film internazionale, bisogna tornare al trionfo di «La grande bellezza» di Paolo Sorrentino, premiato nel 2014; il regista partenopeo è stato nuovamente candidato nel 2022 con «È stata la mano di Dio», mentre Matteo Garrone ha solo sfiorato la gloria nel 2024 con «Io Capitano».

Stanotte

Quanto all’edizione di questa notte, il punto da cui partire è soprattutto solo: «Sinners» si presenta con 16 nomination, più di qualsiasi altro film nella storia degli Oscar, superando il vecchio record di 14. È il dato che definisce la vigilia, insieme alla corsa di «Una battaglia dopo l’altra» di Paul Thomas Anderson, secondo con 13 candidature. Nelle categorie attoriali c’è poi un’altra trama forte: Sean Penn, già vincitore di due Oscar, è candidato come non protagonista proprio per «Una battaglia dopo l’altra» e può quindi arrivare a un eventuale terzo premio in carriera, ma è probabile che anche questa volta possa disertare la cerimonia. Per Paul Thomas Anderson è invece l’ennesima conferma di un rapporto intenso ma ancora incompiuto con l’Academy: il suo film è nel gruppo di testa e lo riporta ancora una volta al centro della notte più importante di Hollywood, dopo 11 candidature dal 1998 al 2022 che non si sono però tradotte in statuette sul camino di casa. In altre parole, gli Oscar 2026 arrivano con un film che ha già riscritto il libro dei record e con una manciata di nomi che possono ancora cambiare il proprio posto nella storia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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