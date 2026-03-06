La notte degli Oscar del 15 marzo arriva al cinema Moretto

Per i cinefili bresciani, quest’anno la sala cittadina ha organizzato un evento speciale: red carpet, quiz, gadget e la diretta della 98esima cerimonia degli Academy Awards direttamente al cinema.

I premi Oscar sono ormai un appuntamento seguitissimo a tutte le latitudini e a tutte le ore, anche in Italia: la notte delle statuette, tradizionalmente vissuta tra divano e social fino all’alba, sta diventando sempre più spesso un’occasione «da sala», dentro quei cinema virtuosi che negli anni hanno imparato a trasformarsi in luoghi di aggregazione e di eventi capaci di andare oltre la semplice proiezione.

In città

In questa direzione si inserisce anche l’iniziativa del Cinema Moretto di Brescia, che domenica 15 marzo propone la 98° cerimonia degli Academy Awards sul grande schermo, in diretta, con un programma pensato per accompagnare il pubblico dalla vigilia del red carpet fino alle premiazioni.

L’appuntamento prende il via alle 21.30 con il red carpet e un cocktail di benvenuto nel cocktail bar del Cinema. Alle 22.30 ci si sposterà in sala per un quiz a tema, la consegna di gadget esclusivi, il “Toto Oscar” e un momento per parlare insieme dei film nominati. Dalle 00.30, quindi, spazio al red carpet e alla cerimonia vera e propria, seguita e commentata collettivamente; al termine è previsto un caffè per tutti. Il prezzo del biglietto è fissato a 15 euro, con una consumazione inclusa (ma resta escluso l’eventuale supplemento per la prevendita online). Per prenotare il proprio posto, l’indicazione è di passare dal sito o dall’app Regno del Cinema, dove sono disponibili dettagli e acquisto. La serata bresciana seguirà quindi live un’edizione che, a livello internazionale, si annuncia particolarmente «calda».

Il 15 marzo

La 98esima notte degli Oscar è in calendario proprio domenica 15 marzo 2026, al Dolby Theatre di Hollywood, con Conan O’Brien di nuovo alla conduzione. Sul fronte dei favoriti, il quadro resta mobile e racconta una corsa fatta di sorpassi e contro-sorpassi: tra i titoli più discussi c’è «Una battaglia dopo l’altra», candidato favorito e difficilmente battibile per le statuette come Miglior film e Miglior regia; «Sinners», forte del suo record assoluto di candidature, proverà però a ribaltare i pronostici e potrebbe farlo niente meno che nella categoria Miglior attore protagonista: dopo i risultati degli Actor Awards, che hanno visto vincitore proprio Michael B. Jordan, il trionfo di Timothée Chalamet non sembra più così sicuro.

Pronostici ancora aperti, quindi: la notte degli Oscar 2026 si annuncia come una vera e propria battaglia dopo l’altra, con una posta in palio che, più che mai, sembra destinata a decidersi sul filo degli ultimi voti. E per gli appassionati bresciani, c’è la possibilità di seguirla in sala.