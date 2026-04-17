Film Netflix sul lago d’Iseo: via ai casting per comparse e attori

Quattrocento comparse – uomini e donne con età compresa tra 18 e 75 anni – tra figurazioni semplici e con esperienza: camerieri, baristi, bodyguard, musicisti… E poi attori, attrici, con esperienza o non professionisti. Sono questi i requisiti richiesti al casting che si terrà nei prossimi giorni sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo, per apparire come comparse nel prossimo film hollywoodiano distribuito da Netlix del regista canadese Daniel Roher, premio Oscar 2023 per il documentario «Navalny».

A organizzarlo è la Antonio Spoletini Casting per Wildside Srl (che fa capo al gruppo internazionale Fremantle). Non si sa ancora molto: secondo l’Eco di Bergamo, si tratterà di un «caper movie» (quei film di colpi criminali un po’ glam alla «Ocean’s eleven»). E Visit Lake Iseo ci conferma che verrà girato proprio sul Sebino: la casa di produzione cinematografica li ha contattati per un’intermediazione con le Amministrazioni e le istituzioni del territorio.

Il regista canadese Daniel Roher Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it

I casting

Le selezioni in presenza si terranno all’oratorio di Tavernola Bergamasca il 22 e il 23 aprile 2026 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30: chi voglia presentarsi dovrà farlo con documento d’identità, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno. Chi verrà scelto (circa 150/300 persone, anche se la società di casting conta di raccogliere 400 potenziali contatti) dovrà calcolare che le riprese sono previste tra 26 maggio e 10 giugno.

Il compenso sarà quello previsto dal contratto nazionale: potrà variare da circa 90 euro al giorno per le figurazioni semplici fino a 150 per le figurazioni speciali.