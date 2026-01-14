Zoe Saldaña attrice «bresciana» da record, con lei incassi mai visti

Il 2025 è stato un anno semplicemente straordinario per Zoe Saldaña. Prima il riconoscimento più ambito, l’Oscar, poi l’ennesimo successo planetario al botteghino con un kolossal capace non solo di dominare le classifiche mondiali, ma anche di riscrivere la storia del cinema mainstream. Un percorso che, nel giro di pochi mesi, ha consacrato definitivamente l’attrice come una delle figure centrali dell’industria hollywoodiana contemporanea, non solo per prestigio artistico ma anche per peso commerciale.

Dall’Oscar a Avatar

A marzo Saldaña ha conquistato l’Academy Award come miglior attrice non protagonista per «Emilia Pérez», diventando la prima dominicano-americana a vincere una statuetta. Un traguardo storico, arrivato al termine di una stagione dei premi travolgente, che l’ha vista premiata anche con SAG Award, BAFTA, Golden Globe e Critics Choice. Un successo che ha certificato, una volta per tutte, la sua credibilità autoriale dopo anni passati a incarnare personaggi iconici all’interno di franchise miliardari. Pochi mesi dopo, l’uscita di «Avatar: Fuoco e cenere» ha completato un anno già destinato a entrare negli annali.

È infatti grazie al terzo capitolo della saga di James Cameron che Zoe Saldaña ha conquistato un record assoluto: è ora l’attrice con il maggiore incasso complessivo nella storia del cinema. Un primato strappato a Scarlett Johansson, che fino al 2024 guidava la classifica grazie soprattutto ai film del Marvel Cinematic Universe. L’exploit di «Avatar: Fuoco e cenere», capace di incassare finora 1,23 miliardi di dollari, ha permesso a Saldaña di superare definitivamente le colleghe e i colleghi più redditizi di Hollywood.

I numeri dell’attrice «bresciana d’adozione»

Il regista Marco Perego con la moglie Zoe Saldaña - Foto Instagram

I numeri raccontano una carriera senza precedenti per l’attrice, «bresciana d’adozione» grazie al matrimonio con il salodiano Marco Perego. Saldaña è l’unica interprete ad aver recitato in tre dei film con il maggiore incasso di tutti i tempi: «Avatar» del 2009 e «La via dell’acqua» del 2022, rispettivamente primo e terzo nella classifica globale, e «Avengers: Endgame», secondo assoluto.

A questi si aggiunge «Avengers: Infinity War», che la rende la prima attrice ad apparire in quattro film capaci di superare i 2 miliardi di dollari di incasso mondiale. Senza contare la trilogia dei «Guardiani della Galassia», in cui interpreta Gamora, e quella di «Star Trek», dove veste i panni di Nyota Uhura, che insieme hanno generato oltre un miliardo di dollari. Fino allo scorso anno, il totale degli incassi globali dei film con Saldaña protagonista superava già i 14 miliardi di dollari, collocandola dietro a Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson. Oggi, grazie all’ultimo «Avatar», il totale ha raggiunto quota 15,47 miliardi, proiettandola direttamente al primo posto

Ringraziamenti

Consapevole della portata storica del traguardo, Saldaña ha voluto ringraziare pubblicamente chi l’ha accompagnata in questo percorso con un video su Instagram. «Voglio solo esprimere la mia più sincera gratitudine per lo straordinario viaggio che mi ha portata a diventare oggi l’attrice cinematografica con il maggiore incasso di tutti i tempi», ha dichiarato. «Un traguardo reso possibile interamente, interamente dalle incredibili franchise e dai collaboratori di cui ho avuto la fortuna di far parte, e da ogni regista che ha riposto la propria fiducia in me».

Parole che si sono poi trasformate in un omaggio diretto ai registi che hanno segnato la sua carriera, da J.J. Abrams ai fratelli Russo, da James Gunn a James Cameron. Proprio al creatore di «Avatar» ha riservato un ringraziamento speciale: «Per aver creduto nel mio potenziale, per aver visto qualcosa in me che io stessa non ho sempre visto, e per avermi spinta a essere sempre all’altezza della situazione. La vostra fiducia, la vostra guida e la vostra visione modellano non solo questi film, ma anche me come artista».

Infine, un pensiero ai fan di tutto il mondo: «Il vostro sostegno incrollabile, la vostra passione e la vostra lealtà sono le vere fondamenta di questo traguardo. Nulla di tutto questo esiste senza di voi che vi presentate, volta dopo volta, con il cuore aperto e con entusiasmo. Questo risultato appartiene a tutti noi, e ne sono profondamente grata e profondamente umiliata. E che il prossimo record sia battuto da un’altra donna!».

Con «Avatar 4» e «Avatar 5» già programmati per il 2029 e il 2031 – ma non ancora ufficialmente confermati – l’anno magico di Zoe Saldaña potrebbe essere solo l’inizio di una nuova, lunghissima era da record.