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Anya, «fortunata» sul set, tra truffe e un ruolo da elfa accanto a Gollum

L’attrice è protagonista della serie «Lucky» dal 15 su AppleTv, braccata da boss e Fbi
Francesco Fredi
Anya Taylor-Joy in una scena della serie tv «Lucky»
Anya Taylor-Joy in una scena della serie tv «Lucky»

«Come può qualcuno di così piccolo provocare così tanti problemi?» s’interroga, riferendosi al personaggio di Luciana «Lucky» Armstrong, uno dei comprimari nel teaser della serie tv «Lucky» che sarà in streaming dal 15 luglio su Apple TV. Nel ruolo della protagonista che dà il titolo alla serie c’è Anya Taylor-Joy: in realtà l’attrice nata il 16 aprile di 30 anni fa a Miami, ma cresciuta prima a Buenos Aires e poi a Londra, quindi con doppia nazionalità anglo-americana, non è piccola (le biografie la accreditano di 1 metro e 73), ma è certo – sia dentro sia fuori dal set – un tipino assai capace di farsi notare. La sua performance è infatti la principale attrattiva di questa serie action nel cui cast spiccano anche la cinque volte candidata all’Oscar Annette Bening, Timothy Olyphant (già protagonista di serie di successo come «Deadwood» e «Justified - L’uomo della legge»), e Clifton Collins Jr.

Truffatrice redenta

Anya interpreta una giovane e abile truffatrice che vorrebbe infine redimersi dalle sue opere criminali alle quali l’ha addestrata fin da piccola il padre (Olyphant), ma quando un colpo multimilionario va male si ritrova braccata sia dagli sgherri di una boss malavitosa (impersonata dalla Bening) sia dall’Fbi. In così doppia fuga cercherà intanto di trovare una soluzione a quella situazione che le può costare la vita, contando anche sulla fortuna evocata dal suo soprannome. In un’intervista alla rivista L’Officiel, l’attrice ha spiegato di essere stata conquistata «dalla fragilità nascosta del personaggio: una donna che desidera disperatamente fermarsi, mettere radici e creare legami autentici, senza la costante paura che il terreno le franerà sotto i piedi».

Anya interpreta una truffatrice che vorrebbe redimersi
Anya interpreta una truffatrice che vorrebbe redimersi

Sette episodi

«Lucky», miniserie girata fra Las Vegas e Los Angeles, è prodotta in sette episodi da Apple Studios in collaborazione con la società LadyKiller della stessa Taylor-Joy, ed Hello Sunshine della famosa attrice-produttrice Reese Witherspoon («La rivincita delle bionde», «Big Little Lies»...). Ispirata al best seller omonimo di Marissa Stapley (appena pubblicato in Italia dall’editrice Tre60) è stata scritta da Jonathan Tropper (già autore di «Banshee», «Warriors» e della recente serie «Your Friends and Nighbors») e da Cassie Pappas (già produttrice di «Silo» e «Griselda»).

Ex regina degli scacchi

 Anya Taylor-Joy, che ha costruito la sua carriera cine-televisiva su personaggi forti (come dimenticarla in «Regina degli scacchi», la serie-cult che l’ha definitivamente lanciata, dov’era giocatrice-prodigio, ma farmaco-dipendente; o la feroce Furiosa del film «Furiosa: a Mad Max Saga» di George Miller), è tra le attrici più significative della nuova generazione. Non a caso ha vinto il Golden Globe 2021 per «La regina degli scacchi» mentre era al contempo candidata per il film «Emma», e nel 2023 è stata ri-candidata per il thriller gastronomico «The Menu».

Anya nel videoclip dei Rolling Stones
Anya nel videoclip dei Rolling Stones

L’anno scorso è stata anche la scatenata e possessiva protagonista, con Charles Melton, del videoclip di «Jealous Lover» da «Foreing Tongues», il 25° album in studio dei Rolling Stones, raccogliendo 714 mila visualizzazioni su YouTube, come ha sottolineato su Instagram ai suoi 11,9 milioni di follower. Dopo questo «Lucky», a dicembre la vedremo nel cine-kolossal «Dune - Parte Tre» di Denis Villeneuve, in cui sarà Alia, sorella di Paul «Muad’di» Atreides condottiero dei Fremen. E presto impersonerà Seren sul set di «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» di Andy Serkis del franchise de «Il Signore degli Anelli» in uscita nel dicembre 2017.

Anya, insomma, non è piccola. Semmai è lucky, ma la sua fortuna ha fin qui dimostrato di meritarsela.

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