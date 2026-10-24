In Contrada del Carmine una casa antica svela i segreti dello speziale

Ci sono luoghi in cui la storia giace solo sopita, celata da una coltre d'intonaco o nascosta nelle pieghe di vecchi inventari d’archivio. Accade anche nella nostra città. Di fronte alla maestosa chiesa di Santa Maria del Carmine, c’è un edificio in apparenza anonimo: la sobria facciata arancione e una balconata a ringhiera non lo rendono memorabile a chi si trova a transitare davanti il civico 7 di via Ventura Fenarolo, in Contrada del Carmine Ma basta alzare un secondo lo sguardo verso i tre architravi delle portefinestre per scorgere un enigma antico. Lì, incisi nel marmo, stanno tre ammonimenti severi che interpellano i passanti da secoli: «Mira che Dio ti mira», «Chi mal vive mal mvore» e «Pensa et poi fa». Che cosa vorranno dire e chi li avrà depositati là?
A svelare il mistero di questa casa parlante è un’accurata ricerca storico-documentaria portata avanti dal bresciano Daniele Pigoli. Muovendosi col metodo dello storico e la curiosità del detective d'altri tempi, Pigoli ha incrociato le antiche guide d'arte della città con le mappe d'archivio e le polizze d'estimo, restituendoci la storia di una straordinaria casa picta del Seicento, che ospitava la bottega di un antico speziale.
Una consulta di medici sulla facciata scomparsa
Nei primi decenni del Seicento questa facciata era un pubblico manifesto d'arte medica. Come dimostra Pigoli analizzando le fonti letterarie, l'edificio ospitava una bottega farmaceutica e il proprietario ne aveva fatto decorare l'esterno. Una prima descrizione di questo piccolo gioiello risale al 1648 ed è firmata da Carlo Ridolfi. Nelle sue «Maraviglie dell'arte» ricorda che la facciata della casa «d'uno spetiale» di fronte al Carmine mostrava una consulta di medici intorno a un infermo, dipinta da Francesco Giugno, con quadrature architettoniche di Tommaso Sandrini.
Qualche decennio più tardi, Francesco Paglia approfondisce la descrizione nel manoscritto «Il giardino della pittura». Ci racconta che l’affresco appariva come una bellissima architettura prospettica che rappresentava una finta loggia aperta popolata da personaggi tridimensionali. Al centro, i medici consultavano i testi intorno al letto di un ammalato; accanto a loro si stagliavano, dipinte a imitazione del bronzo, le figure di Ippocrate, Galeno e Avicenna. Paglia aggiunge un dettaglio drammatico: una donna anziana si allontanava pallida, stringendo un vaso, incerta se il rimedio avrebbe portato la vita o la morte all'infermo. Nel Settecento, anche Francesco Maccarinelli ne «Le glorie di Brescia» conferma il pregio di questa muraglia dipinta, andata poi perduta in epoca imprecisata.
Orazio Porta, il proprietario ritrovato
Se le fonti artistiche descrivevano i dipinti, a restare ignoto per secoli è stato il nome del proprietario. La risposta è emersa incrociando i dati architettonici con uno studio del 1991 della storica Rossana Prestini, che nell'Archivio di Stato di Brescia ha rintracciato la polizza d'estimo del 1641. La casa apparteneva a Horatio (Orazio) del fu Persio Porta, titolare della spezieria. I registri fiscali descrivono l'immobile: due stanze al pianterreno adibite a bottega, una corte, una cantina sotterranea e i piani superiori dedicati all'abitazione. Il dettaglio più rilevante riguarda i crediti commerciali che lo speziale vantava verso grandi famiglie nobiliari, come i Martinengo, per la fornitura di medicinali. Alcuni debiti erano vecchi di cinquant'anni: un indizio che sposta l'inizio dell'attività di Orazio Porta tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, in perfetta coincidenza con la stagione in cui Giugno e Sandrini decoravano la città.
I motti sulla pietra e il rigore delle fonti
Se di quell’affresco non resta purtroppo più oggi alcuna traccia – peraltro aprendo un interrogativo temporale sulla sua scomparsa – i tre motti restano al loro posto. Procedendo da sinistra a destra, si leggono gli ammonimenti che richiamano la responsabilità etica e il limite umano. Il primo, «Mira che Dio ti mira», avverte dello sguardo divino; il secondo, «Chi mal vive mal mvore», associa la condotta terrena alla fine dei propri giorni; il terzo, «Pensa et poi fa», invita alla temperanza e alla riflessione prima di agire.
Esiste un nesso tra queste frasi e la spezieria? Alcuni studiosi hanno proposto un legame affascinante: i motti morali rispecchierebbero la delicatezza del mestiere dello speziale, dove un errore nella miscelazione dei composti significava la linea di confine tra la salute e la morte. Daniele Pigoli, nella sua ricerca, invita tuttavia alla cautela: «Nel lavoro ho cercato di distinguere ciò che le fonti documentano da ciò che rimane un’ipotesi. Il collegamento è suggestivo, ma allo stato attuale non è scientificamente dimostrato». Anche perché iscrizioni simili compaiono in altre dimore dello stesso quartiere.
Dal Catasto Napoleonico a Google Maps
Per accertare che l'attuale civico 7 coincida con la casa di Orazio Porta, Pigoli ha anche svolto un attento lavoro di georeferenziazione storica. Ha confrontato la pianta del quartiere pubblicata nel 1980 in «Brescia antica città della Lombardia» con le mappe ottocentesche derivate dal catasto napoleonico del 1816, sovrapponendole alla cartografia digitale contemporanea e alle immagini Street View.
La sovrapposizione dei rilievi viari ha confermato una coerenza topografica straordinaria: l'andamento della contrada, l'isolato a sud e la posizione di fronte alla chiesa coincidono in maniera inequivocabile. Sebbene le murature esterne e la balconata appartengano a una fase architettonica successiva, la continuità del luogo urbano è dimostrata.
Una passione nata tra gli archivi
Dietro questa ricostruzione di archeologia urbana c'è la grandissima passione per la storia locale di Pigoli, ex impiegato bancario e successivamente Responsabile degli Archivi, del Protocollo e della Biblioteca della Camera di Commercio di Brescia. In pensione dal 2020, divide oggi il suo tempo tra il ruolo di nonno e le incursioni storiche. Come questa, stimolata dalle curiosità suscitate durante una visita guidata condotta da Laura Bazzana.
Una felice intuizione. grazie a cui la casa di Contrada del Carmine 7 smette di essere un anonimo sfondo nel cuore del centro. Diventa una macchina del tempo capace di raccontarci una Brescia in cui le facciate parlavano, la farmacia incontrava la grande pittura e dove tre frasi incise sulla pietra continuano a chiedere a chi passa di fermarsi, guardare in alto e pensare.