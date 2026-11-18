Nel 1899, dal letto di morte, dettò le pagine finali di «Hilda Wade», il libro a episodi che stava completando, all’amico e vicino di casa Arthur Conan Doyle. Fu dunque il creatore di Sherlock Holmes a raccogliere le ultime volontà letterarie di un importante autore di gialli (e non solo) oggi poco conosciuto, almeno nel nostro Paese. Stiamo parlando di Grant Allen (1848-1899), di cui in questi giorni esce, per Galaad, la prima edizione italiana de «Le avventure di Miss Cayley» (430 pp., 20 euro), nella traduzione di Alessandra Calanchi e del bresciano Carlo Zaza, il quale ne ha curato anche la postfazione.
A Zaza – ex magistrato ora in pensione, autore e studioso del genere giallo, presidente del festival Giallo Garda e cofondatore di Enigma, associazione per la conoscenza del giallo classico – abbiamo rivolto alcune domande su questa nuova iniziativa editoriale e sull’autore del romanzo.
Carlo Zaza, la produzione di Grant Allen si caratterizza per l’attenzione che rivolge al mondo femminile: la donna è protagonista di molti dei suoi lavori, che assumono così un respiro di grande e per certi versi sorprendente modernità.
In effetti, chi legge le opere di Allen non può che apprezzare la straordinaria abilità di questo scrittore nel narrare storie di donne da un punto di vista femminile di assoluta credibilità. Tanto più in quanto questa abilità viene messa alla prova in personaggi che vivono vicende di notevole intensità emotiva, come la Herminia Barton di «The woman who did» (La donna che lo fece), che rifiuta il legame patrimoniale crescendo da sola il suo bambino e sfidando le convenzioni dell’epoca, o la Una Callingham di «Recalled to life» (Tornata in vita), che indaga sul ricordo infantile dell’assassinio di suo padre. E la Lois Cayley del romanzo che stiamo presentando.
E ora questo romanzo, novità assoluta per i lettori italiani. Di che tipo di giallo si tratta? E che tipo di detective è Lois Cayley?
È un romanzo a episodi che parte come storia avventurosa e assume progressivamente le tonalità di un giallo enigmatico, nel quale però il mistero, più che sull’identità del colpevole, è incentrato sul modo in cui egli ha agito. Lois Cayley è una ragazza dotata di una particolare capacità di osservazione e di una fulminea intuizione nel cogliere i collegamenti tra i fatti.
Senza anticipare troppo, può dirci qualcosa sulla trama?
Lois, terminati i suoi studi in un college femminile, decide di andare in giro per il mondo mossa dallo spirito di un’avventuriera, intesa nel senso positivo del termine, ossia quello di affrontare la vita per come si presenta, cogliendone le opportunità. Fra le peripezie che le capiteranno, si troverà a dover risolvere misteri di varia natura, fino a quello, riguardante un crimine, che la toccherà personalmente.
È corretto quindi considerare Grazt Allen come un precursore, in quanto creatore di una figura di donna detective, poi ripresa da molti altri giallisti, a cominciare da Agatha Christie e dalla sua Miss Marple?
Non solo. Questa figura di giocosa avventuriera, che caratterizza la protagonista del romanzo, si traduce coerentemente in uno stile narrativo leggero, con un tono di sottile umorismo. La componente investigativa della storia si immerge dunque in un’atmosfera decisamente «cosy» (rassicurante e piacevole, ndr); e, da questo punto di vista, «Le avventure di Miss Cayley» è senza dubbio il primo “cosy crime” nella storia della letteratura giallistica.
Grant Allen è stato però anche un eccellente autore di fantascienza.
Certamente: H. G. Wells, ad esempio, lo cita spesso nelle sue opere. La narrativa fantascientifica di Allen è in realtà una diretta derivazione del suo interesse per il progresso scientifico, che lo colloca in pieno nello spirito positivistico che pervade il XIX secolo. Qualcosa di ciò traspare del resto anche nel romanzo che abbiamo tradotto, quando Lois Cayley diventa agente di vendita di un’avveniristica bicicletta dalla trasmissione eccentrica, che non sfigurerebbe accanto alle raffigurazioni dell’epoca della macchina del tempo di Wells o del Nautilus di Verne.