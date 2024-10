Brescia sarà protagonista di Linea Verde Italia su Rai 1

Brescia e il suo territorio saranno protagonisti della nuova puntata di Linea Verde Italia, il programma televisivo realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna. L’appuntamento dedicato alla Leonessa andrà in onda sabato 12 ottobre alle 12.30 su Rai 1.

Sarà un viaggio alla scoperta del paesaggio, delle bellezze artistiche e naturali della città ma anche, e soprattutto, delle innovazioni tecnologiche di una moderna «smart city» proiettata verso il futuro, che guarda con attenzione all’ambiente.

Le tappe

Elisa Isoiardi percorrerà a cavallo alcuni tratti del Parco delle Colline, il più grande polmone verde che abbraccia la città da est a ovest, per poi visitare i giardini urbani di Brescia che, grazie a Fondi Pnrr, sono stati bonificati e riconsegnati alla cittadinanza.

Monica Caradonna, invece, andrà ad ammirare alcune stazioni della metropolitana, punta di diamante del sistema integrato di mobilità sostenibile che, oltre a essere un esempio di innovazione, tecnologia e sguardo rivolto al futuro, è anche una straordinaria esposizione di opere d’arte contemporanea.

Tappa obbligata al Castello di Brescia, denominato il «Falcone d’Italia» per la sua posizione dominante sulla città, uno dei più vasti complessi fortificati della penisola, con i suoi settantacinquemila metri quadrati racchiusi dentro le sue mura.

Le iniziative

Tra le iniziative più significative, si parlerà poi del progetto dedicato al recupero e alla valorizzazione degli scarti industriali, che contribuiscono alla riduzione dell’impatto ambientale sulla città.

Si parlerà, poi, del progetto «Move in Green» messo in atto in Valcamonica, grazie al quale i cittadini possono spostarsi sul territorio con pieno rispetto per l’ambiente, grazie all’utilizzo virtuoso di un parco mezzi alimentato ad energia elettrica.

Leggi anche Ginnastica, le medaglie olimpiche nate al PalAlgeco di Brescia

Ma Brescia è anche la capitale italiana della ginnastica artistica femminile. Sarà Elisa a far visita alla «fate azzurre», le nostre atlete che alle ultime Olimpiadi di Parigi hanno conquistato medaglie di ogni colore e regalato grandi emozioni.