Quando in Castello c’era lo zoo: «Ci chiamava Carolina di Monaco»

Bruno Battagliola, ex dirigente comunale responsabile negli anni '80 dello zoo: «La domenica si raggiungevano i 5.000 visitatori, la chiusura una sconfitta per la città»

L'ex dirigente in Loggia Bruno Battagliola - © www.giornaledibrescia.it

La notizia di un documentario sullo zoo in Castello («Brescia Selvaggia» diretto da Matteo Berta, in uscita a Natale con anteprima su Teletutto) lo ha riportato in un mondo che in verità non ha mai dimenticato. «Sono stati anni bellissimi. Ogni domenica migliaia di persone arrivavano in Castello per vedere gli animali» racconta Bruno Battagliola. Distinto signore di 78 anni, una doppia laurea in economia e in giurisprudenza, e un passato come dirigente in Comune. Il documentario «Brescia Selvagg