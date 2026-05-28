Benedetta Tobagi: «L’omicidio di mio padre intrecciato alla Strage»

Il papà, Walter Tobagi , cronista del Corriere della Sera e scrittore, è stato ucciso proprio il 28 maggio del 1980 davanti a casa sua a Milano da un commando di terroristi. La figlia Benedetta aveva tre anni e oggi, scrittrice e studiosa, lavora da anni sulla storia dello stragismo.

Oggi era a Brescia, in Piazza della Loggia, nel giorno delle commemorazioni ufficiali della strage, per presentare il podcast « Era di maggio. Vite intorno alla strage di Brescia », di cui è autrice e voce. Il progetto è promosso da Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e Associazione Casa della Memoria e prodotto da Chora Media.

L’itinerario

Il racconto conduce in un itinerario a tappe nel centro di Brescia, dai luoghi della quotidianità delle persone coinvolte fino al centro simbolico della vicenda, piazza della Loggia, per poi ricongiungersi al tracciato del Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica: dalle biografie delle vittime alla strategia della tensione degli anni Settanta, fino al giorno della Strage e alla risposta della città. Il podcast si inserisce infatti nelle attività di valorizzazione del Memoriale, un monumento diffuso nelle vie della città che congiunge idealmente piazza della Loggia al Castello, affidato a Brescia Musei con una convenzione siglata nel 2025 con Casa della Memoria.

«Con Manlio Milani ci unisce drammaticamente una giornata, il 28 maggio, ma i grandi dolori sono più leggeri se si possono portare assieme. L’omicidio di mio padre è intrecciato a quel che successe in piazza Loggia – dice Tobagi –. Ho scelto di raccontare come mai dalla ferita di Brescia poteva nascere un Memoriale come questo. Perché è uno snodo. Il Memoriale dal basso sale verso il Castello, verso il cielo, e simbolicamente dalla violenza a una comunità che ha fatto quadrato attorno alla democrazia».

«Il Memoriale ha l’obiettivo di collegare la strage di piazza della Loggia alla storia del nostro Paese – aggiunge Milani, presidente di Casa della Memoria –. Piazza della Loggia, con la reazione dei bresciani alla strage, divenne simbolo delle difesa delle istituzioni e della democrazia». La sindaca Laura Castelletti rammenta come «con questo podcast si vada a raccontare un periodo della storia del Novecento importante per la Nazione».

Il podcast

Il podcast è fruibile in un doppio formato: come serie audio in tre episodi, disponibile sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Podcast, Youtube), e come walking tour, una passeggiata sonora pensata per essere ascoltata attraversando fisicamente i luoghi della città: è sufficiente inquadrare il Qr code disponibile sul sito di Brescia Musei.

«Fin dai momenti immediatamente seguenti la Strage in questa piazza prevalse uno spirito comunitario che affermava i valori della democrazia di fronte alla violenza», rimarca la presidente di Brescia Musei, Francesca Bazoli. «Il podcast non è solo uno strumento di valorizzazione ma anche di esplorazione cittadina», aggiunge Stefano Karadjov, direttore di Brescia Musei.

Alla presentazione è seguita una passeggiata sonora della durata di 90 minuti, lungo le vie della città e il Memoriale, durante la quale il pubblico, accompagnato Tobagi, ha potuto ascoltare in cuffia il racconto e muoversi dentro uno spazio narrativo vivo, in cui le parole, i luoghi e le memorie si intrecciano nel presente, dando forma a un «qui e ora» condiviso e attualizzato.