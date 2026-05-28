Brescia, otto rintocchi in Piazza Loggia: la città ricorda la strage

Una piazza ancora una volta piena e in immobile silenzio ha ascoltato gli otto rintocchi che alle 10,12 i macc de le ure hanno tributato alle otto vittime della strage di piazza della Loggia, dando di fatto il via alle celebrazioni per il 52esimo anniversario dell’attentato del 28 maggio 1974. Sotto il palco prefetto, questore, sindaca, presidente della provincia. Insieme alle bandiere dei sindacati e dei lavoratori. Ai cartelloni degli studenti. E a tanti, tantissimi bresciani.

Sul palco, introdotti dal segretario provinciale della Cgil Francesco Bertoli, si sono alternate Agata e Martina, studentesse del liceo Calini , la professoressa Adriana Apostoli e la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola. Le prime due hanno raccolto il testimone: «La memoria va alimentata e tramandata. Noi non ci eravamo, ma ci saremo » hanno detto.

La prof.ssa Apostoli, in occasione dell’ottantesimo anniversario del suffragio universale ha posto l’accento sul ruolo della donna nella democrazia e ricordato il sacrificio di Livia Bottardi, Giulietta Banzi e Clementina Calzari.

L’intervento conclusivo è stato affidato a Fumarola. La segretaria generale della Cisl ha ricordato il ruolo del sindacato nella difesa dei diritti dei lavoratori e della democrazia. «La bomba interruppe la voce di Franco Castrezzati – ha detto ricordando il sindacalista bresciano, che era sul palco la mattina della strage e che è scomparso nell’autunno del 2025 – ma non riuscì a fermare il suo messaggio». Per tutta la durata dell’intervento Fumarola ha dovuto vedersela con i fischi, le urla e i manifesti del corteo antagonista che l’ha accusata di «essere amica dei padroni e fiancheggiatrice della Meloni».

Al Vantiniano

Fotogallery 8 foto Strage di piazza Loggia, la celebrazione al cimitero Vantiniano

Un percorso di commemorazioni e iniziative promosso da Casa della Memoria, insieme al Comune di Brescia e a numerose realtà del territorio, accompagna la città in una giornata dal forte significato civile e collettivo.

Le celebrazioni si sono aperte alle 8 al Cimitero Vantiniano con la messa officiata da Monsignor Carlo Tartari, alla presenza delle autorità civili e militari e delle istituzioni politiche, tra cui il prefetto di Brescia Andrea Polichetti. Al termine della funzione religiosa, i familiari delle vittime e i rappresentanti istituzionali hanno deposto due corone al monumento dedicato ai caduti di piazza della Loggia.