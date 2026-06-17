Una notte bianca e 5 giorni di festa per celebrare la Vittoria Alata

Archeologia, arte contemporanea, musica e ricerca: Brescia festeggerà così il bicentenario del ritrovamento della Vittoria Alata, con una festa di cinque giorni che coinvolge Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Ateneo di Brescia, Cavallerizza Centro italiano della fotografia, Mo.Ca. Centro per le nuove culture, Centro teatrale bresciano e Visit Brescia.
L’impianto della celebrazione parte dalla data: il 20 luglio 1826, nell’area del Capitolium, una campagna di scavi promossa anche dall’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Brescia portò alla luce la statua della Vittoria Alata. Il ritrovamento, avvenuto in un’intercapedine del sito archeologico, restituì alla città uno dei bronzi romani meglio conservati. Accanto alla statua furono rinvenuti anche altri reperti di età imperiale, tra cui sei teste in bronzo. La scoperta avviò una stagione di studi e progettazione museale che, attraverso Luigi Basiletti, portò al primo nucleo espositivo nel Capitolium e, nel tempo, all’attuale sistema dei Musei Civici di Brescia.
Il cuore delle celebrazioni del 20 luglio
Il momento centrale delle celebrazioni sarà lunedì 20 luglio. I siti di Brixia e del Museo di Santa Giulia resteranno eccezionalmente aperti con ingresso gratuito dalle 10 alle 16, nonostante la chiusura ordinaria del lunedì.
Nella stessa giornata è previsto un annullo filatelico speciale di Poste Italiane dedicato alla Vittoria Alata, collegato al francobollo che riprende l’identità visiva realizzata dallo studio Tassinari/Vetta per il ritorno della statua a Brescia nel 2020 dopo il restauro all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
La giornata si chiuderà con la cerimonia ufficiale alle 19 al Capitolium. L’evento riunirà istituzioni e soggetti coinvolti nella tutela del patrimonio archeologico cittadino. La parte performativa sarà aperta dal Coro Marenzio. Seguirà l’intervento di Luca Scarlini con L’impero neoclassico: storie intorno alla Vittoria di Brescia, dedicato alla rilettura dell’immaginario neoclassico e della sua eredità culturale.
Mostre e percorsi espositivi tra fotografia e contemporaneità
Tra il 17 e il 18 luglio si concentra la proposta espositiva con quattro mostre distribuite tra Museo di Santa Giulia, Cavallerizza e Mo.Ca. Al Museo di Santa Giulia la mostra «La Vittoria di Brescia. 40 fotografi e una eterna bellezza», curata da Giovanna Calvenzi, mette in relazione la scultura con oltre quaranta fotografi e fotografe italiani e italiane, tra cui Gabriele Basilico, Giovanni Chiaramonte, Francesco Cito, Gianni Berengo Gardin, Giovanni Gastel, Franco Fontana, Carlo Mari, Gianni Pezzani e Paolo Ventura.
Alla Cavallerizza Centro della fotografia italiana sono previste due personali. «Renato Corsini. Vittoria Alata. Viaggio di andata e ritorno» ricostruisce il percorso di restauro della statua tra 2018 e 2020. «Mario Cresci. In aliam figuram mutare» esplora il rapporto tra fotografia e rilettura della Pietà Rondanini di Michelangelo.
Al MO.CA Centro per le nuove culture la mostra «SHAPING MEMORIES. Arte e Moda Oltre la Vittoria» propone un dialogo tra linguaggi contemporanei e tracce del passato, con attenzione alle contaminazioni tra arti visive e nuove generazioni
La Notte Bianca e le esperienze dal vivo
Venerdì 17 luglio la città si apre alla Notte Bianca della Vittoria Alata. Brixia. Parco archeologico di Brescia romana resta aperto in orario serale con ingresso gratuito e visite guidate lungo il percorso archeologico, dal Santuario Repubblicano all’intercapedine del Capitolium fino all’aula della statua restaurata progettata da Juan Navarro Baldeweg.
Nel Chiostro rinascimentale del Museo di Santa Giulia si svolge Impromptus. Arie, Danze e Improvvisazioni, progetto del Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto con Fondazione Ravenna Manifestazioni. La performance unisce danza e musica improvvisata con i danzatori Matilde Di Ciolo e Matteo Capetola e il musicista Simone Zanchini.
Tra le attività collaterali si inserisce il laboratorio Cartoline Alate, con produzione di cartoline artistiche tramite monotipo, e l’esperienza in realtà virtuale Double Reality. Il monumento e il suo doppio, sviluppata nell’ambito del progetto Ecomic e del PNRR M1C3 1.1 sulla digitalizzazione del patrimonio culturale.
Educazione, editoria e partecipazione civica
Tra il 18 e il 19 luglio sono previsti laboratori per famiglie e percorsi educativi. Sulle ali della libertà propone la costruzione di ali simboliche in carta per bambine e bambini tra 6 e 11 anni. Il mito del volo introduce figure della mitologia classica come Pegaso e la Sfinge.
Sono previste visite guidate anche in lingua inglese, spagnola, russa e rumena in collaborazione con il gruppo Fai – Un ponte tra culture della delegazione di Brescia.
Il programma editoriale comprende il dossier Duecento anni di Vittoria Alata. Storia, attualità e futuro del patrimonio archeologico bresciano, realizzato con Archeo Magazine, e la ristampa del volume Non ho visto nulla di più bello, distribuito ai visitatori durante le iniziative del bicentenario.
Accanto alle attività culturali è attiva una raccolta fondi promossa da Fondazione Brescia Musei con Metadonors, con donazioni nei musei e online. L’iniziativa riprende simbolicamente la sottoscrizione civica del 1826 che rese possibile la campagna di scavi originaria.
L’identità visiva del palinsesto è curata da Alessandra Mori, con un progetto grafico che interpreta i due secoli di storia moderna della Vittoria Alata come elemento continuo nella trasformazione culturale della città.