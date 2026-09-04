Benvenuto settembre: gli eventi del weekend bresciano

Il primo weekend di settembre si preannuncia ricco di occasioni per vivere il territorio tra musica, spettacoli, sport e cultura. Dal 4 al 6 settembre sono tanti gli eventi in programma tra Brescia e provincia, con proposte per famiglie, appassionati di musica e del teatro. Dai Pooh in Piazza Loggia alla CentoMiglia del Garda, passando per le iniziative al Castello di Brescia, il Festival degli Aquiloni di Montichiari e momenti di musica e intrattenimento a Gardaland, ecco gli appuntamenti da segnare in agenda e segnalati da aBrescia.
Gardaland Stars Night, musica e divertimento fino a tarda notte
Sabato 5 settembre il parco di Gardaland ospiterà la Gardaland Stars Night, una serata speciale che dalle 18 fino all’1 di notte unirà musica, intrattenimento e attrazioni. A fare da colonna sonora saranno le sonorità house, dance ed elettroniche, con una line-up che riunisce alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana e internazionale: DJ Antoine, artista svizzero conosciuto in tutto il mondo per hit come Welcome To St. Tropez e Ma Chérie; Cristian Marchi e Molella, due figure di riferimento della dance italiana; Jeanine Fakko, DJ e vocalist dalle influenze Afro House, Melodic e Organic, e Luca Lazza, DJ e producer italiano attivo anche sulla scena internazionale. L’evento è compreso nel biglietto d’ingresso al parco. Per info: infoweb@gardaland.it, 045 644 9777.
Festival degli Aquiloni, colori e fantasia nel cielo di Montichiari
Una giornata all’insegna del colore, della fantasia e del divertimento all’aria aperta attende grandi e piccoli a Montichiari. Dalle 10 alle 18 di domenica 6 settembre, alle Fontanelle, torna il Festival degli Aquiloni. Una decina di professionisti del volo acrobatico e degli aquiloni saranno protagonisti nei cieli, regalando al pubblico uno spettacolo fatto di forme, colori e giochi sospesi nell’aria. Il programma prevede anche momenti dedicati ai più piccoli, con laboratori pensati per permettere ai bambini di cimentarsi direttamente nella costruzione e nel volo. L’ingresso è libero e gratuito.
Epicentro Music Festival, due serate tra nostalgia, trap e dance
Tra le mura del Castello di Brescia torna Epicentro Music Festival, con tanti appuntamenti dedicati alle sonorità indie pop, rap e trap. Venerdì 4 settembre segna il ritorno di Teenage Dream, il format che celebra le colonne sonore e gli artisti simbolo della Gen Z. Al termine, nell’area Cage 9, spazio ad All You Can Hit, party dedicato alle grandi hit della storia della musica. Sabato 5 settembre il festival cambierà invece registro per lasciare spazio all’astro nascente della Trap italiana: Nerissima Serpe. La chiusura del festival sarà affidata a Tutti a 90 che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella musica dance. Per info su prezzi e orari cliccare qui. Contatti: info@cipiesse-bs.it, 030 2791881.
«Ulisse, dove sei?», un viaggio nell’Odissea per tutta la famiglia
Le avventure di Ulisse arrivano al Parco Cesare Battisti con uno spettacolo pensato per avvicinare grandi e piccoli a uno dei personaggi più affascinanti della letteratura classica. Venerdì 4 settembre, alle 21.15, va in scena Ulisse, dove sei?, appuntamento con ingresso libero e consigliato a partire dai 6 anni, che accompagna il pubblico dentro il mondo dell’Odissea di Omero attraverso un racconto che ripercorre le imprese dell’eroe greco dando voce ai tanti personaggi incontrati durante il suo lungo viaggio. Uno spettacolo capace di incuriosire chi ancora non ha letto l’opera e di emozionare quanti invece già la conoscono. Per informazioni chiamare lo 030 46535.
CentoMiglia del Garda, torna la grande sfida a vela sul lago
Il Lago di Garda torna a essere teatro di una delle competizioni veliche più attese del territorio. Sabato 5 e domenica 6 settembre è in programma la 76ª CentoMiglia Internazionale del Garda, storica regata che anche quest’anno coinvolgerà le sponde lombarde, venete e trentine del lago. Un evento che si conferma non soltanto un appuntamento sportivo di rilievo internazionale, ma anche una manifestazione profondamente legata al territorio gardesano. Per informazioni scrivere a info@circolovelagargnano.it o chiamare il numero 0365.71433.
We Dog Castello, alla scoperta del Cidneo insieme al proprio cane
Storia, natura e passione per gli amici a quattro zampe si incontrano al Castello di Brescia con We Dog Castello, una visita guidata in compagnia del proprio cane. L’appuntamento di domenica 6 settembre alle 10 sarà dedicato alla scoperta dei bastioni della fortezza, tra sotterranei, casematte, gallerie e antiche sortite militari. Un’occasione per accedere anche ad alcuni spazi normalmente non visitabili e ripercorrere l’evoluzione del sistema difensivo del Castello attraverso i secoli. Per maggiori dettagli sulle modalità di svolgimento e sui prezzi visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. Per prenotare rivolgersi ai seguenti contatti: 339.6463299, info.locchiodellupo@gmail.com. Per info: cup@bresciamusei.com, 030.8174200.
Pooh, 60 anni di storia: grande festa in Piazza Loggia
Piazza Loggia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del Brescia Summer Music 2026. Sabato 5 settembre, alle 21, arrivano i Pooh con POOH 60 – La Nostra Storia – Estate, il tour che celebra i sessant’anni di carriera di una delle band più longeve e amate della musica italiana. Un viaggio attraverso una storia musicale capace di attraversare generazioni, con canzoni che hanno accompagnato milioni di ascoltatori e che tornano così a vivere dal vivo, in uno spettacolo pensato per unire ricordi, emozioni e condivisione. I biglietti sono disponibili su TicketOne e VivaTicket. Per informazioni: info@cipiesse-bs.it, 030.2791881.
Brescia proibita, viaggio tra i segreti più intimi della città
C’è una Brescia meno conosciuta, fatta di vicoli, locali, segreti e storie rimaste a lungo nell’ombra. È quella che verrà raccontata nella serata di venerdì 4 settembre con Brescia Proibita, una visita guidata dedicata alla storia osé della città, dalle sue origini in epoca romana fino al Novecento. Il percorso partirà da Piazza della Loggia e si svilupperà attraverso alcuni dei luoghi più caratteristici del centro storico. Attraverso documenti d’epoca, aneddoti e testimonianze, la visita vuole restituire un’immagine diversa della città e, soprattutto, riportare al centro le persone e le vicende umane che si nascondono dietro una pagina di storia spesso raccontata soltanto attraverso curiosità e scandali. Cliccare qui per maggiori dettagli sul percorso e sui prezzi. Per info e prenotazioni: info@italia-intour.com, 353.4660340.