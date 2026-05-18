«The Grey Catalogue»: da Mutty la Shanghai grigia di Barbara Rossi

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Il progetto

La ricerca di Barbara Rossi – classe 1988, lavora come fotografa di architettura tra Italia e Germania – nasce a Shanghai e si concentra sulla vertiginosa trasformazione urbana promossa dal governo. Al centro dell'obiettivo ci sono i quartieri popolari svuotati, i Lilong, e le loro architetture tipiche, gli Shikumen, sigillate e sospese nel tempo da una bassa cinta grigio-ragnatela.