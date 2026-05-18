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«The Grey Catalogue»: da Mutty la Shanghai grigia di Barbara Rossi

L’urbanizzazione della città cinese attraverso la documentazione dei quartieri popolari e delle architetture svuotate: la mostra presenta otto fotografie e un volume a leporello edito con Witty Books
Le fotografie in esposizione
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Le fotografie in esposizione

Fino al 13 giugno 2026, Mutty Gallery di Brescia ospita «The Grey Catalogue», mostra fotografica di Barbara Rossi. Il progetto indaga la tensione tra memoria e progresso, interrogando la conservazione dell’identità storica dei luoghi.

Il progetto

La ricerca di Barbara Rossi – classe 1988, lavora come fotografa di architettura tra Italia e Germania – nasce a Shanghai e si concentra sulla vertiginosa trasformazione urbana promossa dal governo. Al centro dell'obiettivo ci sono i quartieri popolari svuotati, i Lilong, e le loro architetture tipiche, gli Shikumen, sigillate e sospese nel tempo da una bassa cinta grigio-ragnatela.

In mostra sono esposte otto fotografie, accompagnate da brevi testi descrittivi, che testimoniano un'epoca ormai trascorsa e che compongono un inventario visivo che trasforma la catalogazione in un profondo atto di memoria prima che questo passato svanisca del tutto.

Ad accompagnare il progetto espositivo viene presentata la pubblicazione realizzata in collaborazione con Witty Books. Il volume, strutturato nella forma di un leporello, ricrea lo skyline del quartiere e traduce la ricerca dell'artista in un oggetto di design editoriale, capace di racchiudere in un unico archivio i gradienti di una città in rapido mutamento.

Informazioni utili

La mostra è visitabile presso la Mutty Gallery, situata in via Trieste 32A a Brescia, dal martedì al sabato con orario dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Per maggiori dettagli o contatti è possibile scrivere all'indirizzo gallery@mutty.it o consultare il sito ufficiale della galleria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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