Mutty apre a Brescia: libreria, galleria d’arte e laboratori

È da un decennio fra i riferimenti culturali à la bresciana. Nonostante sia, a tutti gli effetti, feudo mantovano in territorio di Castiglione delle Stiviere. Eppure vuoi per la localizzazione – al confine con Montichiari e Carpenedolo e a un passo dalle sponde del Garda –, vuoi per l’originale proposta culturale, lo spazio Mutty è tappa obbligata «oltreconfine» per i cultori dell’architettura, gli appassionati d’albi illustrati e i curiosi di fotografia.

Dal 2013, infatti, anno dell’insediamento nelle dismesse officine dei fabbri Mutti, Giulia Giazzoli e Francesco Saviola, sotto la guida illuminata di Sandra Gobbato, hanno riportato in vita un luogo iconico degli anni Sessanta. Prima come libreria specializzata negli illustrati per bimbi e ragazzi, sulla scia delle edizioni mantovane Corraini, per poi ricomprendere volumi dedicati alle arti, all’illustrazione e al design. Fino a trasformarla, dopo il lockdown, nel riferimento espositivo per artisti internazionali legati al mondo della carta stampata, con annesso spazio per workshop e laboratori.

Da febbraio quell’esperienza traslocherà almeno parzialmente a Brescia, riappropriandosi in via Trieste di uno spazio oggi accantonato, ma per decenni parte della storia culturale della città: prima con Benzoni e l’omonima libreria, passata poi nelle mani dei Paolino-Vorrasi, quindi negli anni ’90 con la famiglia Capretti e infine con la Wave Photogallery di Renato Corsini, attiva fino al 2018.

Eredità e rilancio

Oggi quelle esperienze trovano inaspettato raccordo nel progetto Mutty Gallery, come racconta Giulia Giazzoli: «Sentivamo l’esigenza di esaltare il taglio più artistico e promuovere la funzione di galleria. Abbiamo scelto Brescia per motivi geografici, ma anche per le sollecitazioni dei moltissimi clienti bresciani che da tempo ci chiedevano di avvicinarci a loro. Infine ci siamo resi conto che la città è stata negli ultimi anni protagonista di una grandissima crescita culturale e oggi non ha nulla da invidiare a Milano, con spazi in grado di dire la loro sia a livello italiano che internazionale».

Il progetto di Mutty Gallery a Brescia

Lo spazio di via Trieste 32, progettato dall’architetto Paolo Cremonesi, aprirà come detto a febbraio. Mutty Gallery sarà un luogo ibrido: un po’ bookshop e un po’ galleria, ispirandosi a un modello più diffuso in Francia, Inghilterra, Giappone, Corea e Stati Uniti. Ovvero, spiega Giazzoli, «uno spazio d’arte accessibile, sia rispetto ai prezzi delle opere in vendita, sia riguardo al focus, che resta legato al libro. La formula della libreria, poi, è di per sé un invito ad entrare, consentendo ad un pubblico più variegato di incontrarsi e incontrare le opere esposte».

Se nel grande open space troverà casa anche l’agenzia di branding Overstate, alla sede di Castiglione resterà delegato il mondo degli albi illustrati e tutta la parte laboratoriale dedicata all’infanzia e alle scuole del territorio. Anche in connessione alle mostre proposte nella Gallery di Brescia.

Primo appuntamento

La prima delle quali inaugurerà il 21 febbraio e avrà come protagonista Orfeo Tagiuri, artista londinese noto a livello internazionale, che diversifica attraverso differenti media la sua ricerca, partendo dalla pittura e dall’incisione su legno, per arrivare alla performance e alla musica. «Doing Nothing» sarà la sua prima personale italiana: in mostra fino al 4 aprile ci sarà una selezione di disegni su carta, creata appositamente per Mutty, appartenenti all’immaginario di «Little Passing Thoughts», tascabile che l’artista ha pubblicato nel 2023 con Chose Commune e oggi alla terza ristampa.