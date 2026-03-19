Giornale di Brescia
Abbonati
Arte

Savoldo in gigapixel: il flautista rivive in alta definizione

Grazie alla digitalizzazione del «Ritratto di giovane con flauto», l’opera viene valorizzata in ogni suo dettaglio
La digitalizzazione dell'opera di Savoldo
La digitalizzazione dell'opera di Savoldo
AA

Un dipinto del Cinquecento custodito a Brescia entra in una nuova fase di lettura grazie alla tecnologia digitale. «Ritratto di giovane con flauto» di Giovanni Gerolamo Savoldo, realizzato intorno al 1525, è stato infatti oggetto di un intervento di digitalizzazione ad alta definizione che ne consente un’analisi ravvicinata e dettagliata.

L’opera, esempio significativo della pittura veneta del XVI secolo, appartiene alla collezione d’arte di UniCredit ed è esposta dal 1994, in comodato gratuito, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, dove continua a essere accessibile al pubblico. A presentare il progetto sono state UniCredit Art Collection e Haltadefinizione, tech company di Gruppo Panini Cultura.

L’intervento

Nel 2024, con il contributo di UniCredit, il dipinto è stato sottoposto ad un accurato intervento di restauro che ha consentito di studiare a fondo il dipinto e scoprire dettagli che un precedente intervento aveva in parte occultato.

Haltadefinizione ha acquisito in altissima definizione il «Ritratto di giovane» attraverso una campagna fotografica condotta con tecnologia gigapixel. L’intero dipinto è stato rilevato con precisione millimetrica, restituendo ogni dettaglio della superficie pittorica. Per realizzare l’acquisizione sono stati effettuati oltre 168 scatti in altissima definizione per la tela e 53 scatti per la cornice, garantendo così una qualità d’immagine straordinaria.

«Giovane flautista» opera del Savoldo alla Tosio Martinengo
«Giovane flautista» opera del Savoldo alla Tosio Martinengo

Il progetto di digitalizzazione sarà disponibile al pubblico attraverso nuove modalità di fruizione sul sito di UniCredit Art Collection, oltre alla possibilità di ammirarlo dal vivo alla Pinacoteca Tosio Martinengo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Giovanni Gerolamo Savoldorestauro
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario