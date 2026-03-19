Savoldo in gigapixel: il flautista rivive in alta definizione

Un dipinto del Cinquecento custodito a Brescia entra in una nuova fase di lettura grazie alla tecnologia digitale. «Ritratto di giovane con flauto» di Giovanni Gerolamo Savoldo, realizzato intorno al 1525, è stato infatti oggetto di un intervento di digitalizzazione ad alta definizione che ne consente un’analisi ravvicinata e dettagliata.

L’opera, esempio significativo della pittura veneta del XVI secolo, appartiene alla collezione d’arte di UniCredit ed è esposta dal 1994, in comodato gratuito, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, dove continua a essere accessibile al pubblico. A presentare il progetto sono state UniCredit Art Collection e Haltadefinizione, tech company di Gruppo Panini Cultura.

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L’intervento

Nel 2024, con il contributo di UniCredit, il dipinto è stato sottoposto ad un accurato intervento di restauro che ha consentito di studiare a fondo il dipinto e scoprire dettagli che un precedente intervento aveva in parte occultato.

Haltadefinizione ha acquisito in altissima definizione il «Ritratto di giovane» attraverso una campagna fotografica condotta con tecnologia gigapixel. L’intero dipinto è stato rilevato con precisione millimetrica, restituendo ogni dettaglio della superficie pittorica. Per realizzare l’acquisizione sono stati effettuati oltre 168 scatti in altissima definizione per la tela e 53 scatti per la cornice, garantendo così una qualità d’immagine straordinaria.

«Giovane flautista» opera del Savoldo alla Tosio Martinengo

Il progetto di digitalizzazione sarà disponibile al pubblico attraverso nuove modalità di fruizione sul sito di UniCredit Art Collection, oltre alla possibilità di ammirarlo dal vivo alla Pinacoteca Tosio Martinengo.