Bignardi, Papaleo, Cruciani, Ward: il ricco programma di Librixia ’24

Alla sua undicesima stagione, torna la Fiera del libro di Brescia: Librixia, la manifestazione realizzata da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale attraverso il circolo culturale ANCoS, insieme al Comune di Brescia, si terrà dal 28 settembre al 6 ottobre con 185 appuntamenti tra incontri con autrici e autori, laboratori, letture ed esperienze, con diversi incontri dedicati a bambini e bambine (raccolti nella mini-kermesse Librixia Domani ospitata presso Mo.Ca.).

Le location

Come di consueto, in piazza Vittoria ci saranno due grandi strutture: la grande Agrobresciano Arena, che ospiterà gran parte degli incontri, e il mercato librario con le proposte delle case editrici bresciane e delle librerie del territorio.

Gli appuntamenti si terranno inoltre presso il Salottino RBM, Mo.Ca, l’Auditorium San Barnaba, il Museo di Santa Giulia, Palazzo Martinengo delle Palle e in altre sedi come la Cascina Parco Gallo, il chiostro rinascimentale del Museo Santa Giulia, il cinema Nuovo Eden, Villa Pace a Gussago e alcuni locali del centro.

I diversi luoghi riflettono l’ampiezza delle collaborazioni: a Librixia collaborano Comune e Provincia di Brescia, Camera di Commercio e Fondazione Asm, Gruppo Brescia Mobilità, il Sistema Bibliotecario Urbano e l’Associazione «Il Leggio» che raggruppa i librai cittadini.

Il programma

Sarà la storia delle fiere librarie a Brescia dal 1927 a oggi ad aprire Librixia 2024: l’omonimo libro «Librixia, il domani è un libro aperto» è a cura di Roberto Chiarini ed Elena Pala e verrà presentato il 28 settembre alle 11 proprio dopo il taglio del nastro delle ore 10. «Abbiamo scoperto che negli anni Trenta nelle valli bresciane c’era già un bibliobus», ha anticipato il patron della kermesse Eugenio Massetti, che con la sua Compagnia della Stampa porterà diversi autori e autrici. «Arrivava nelle malghe della Valsabbia e faceva ciò che vogliamo fare noi con la fiera, che è sempre gratuita per tutti: avvicinare le persone alla lettura, lasciando che tornino perché incuriosite».

Fino a domenica 6 ottobre si susseguiranno quindi numerosissimi incontri, molti dei quali daranno la possibilità di ascoltare autrici e autori di livello nazionale, facendosi poi firmare l’eventuale copia del libro. Tra gli altri, a Librixia 2024 parteciperanno Mario Calabresi («Il tempo del bosco»), Giulia Blasi («Cose mai successe»), Licia Troisi («La luce delle stelle»), Antonella Boralevi («L’amore può succedere»), Giuseppe Cruciani («Via Crux»), Sigfrido Ranucci («La scelta»), Andrea Vitali («Eredi Piedivico e famiglia»), Gianluca Gotto («Quando inizia la felicità»).

E poi Cathy La Torre («Non è normale»), Daria Bignardi («Ogni prigione è un’isola»), Tommaso Giartosio («Autobiogrammatica»), Diego De Silva («I titoli di coda di una vita insieme»), Enzo Bianchi («Fraternità»), Gad Lerner («Gaza, odio e amore per Israele»), Vera Gheno («Grammamanti»), Tito Boeri («Eco»), Matteo Ward («Fuorimoda!»), Maurizio De Giovanni («Le molte vite dei miei personaggi»), Chiara Tagliaferri («Morgana»), Carlotta Vagnoli («Animali notturni»), Lella Costa e Marcello Fois («Ricordatemi come mi pare» di Michela Murgia), Alice con Francesco Messina («L’unica via d’uscita è dentro») e Carlo Cottarelli («Dentro il Palazzo»).

Phil Palmer

Notizia dell’ultima ora è l’incontro con Phil Palmer, chitarrista britannico tra i più prolifici, che ha suonato con i più grandi artisti internazionali (Frank Zappa, Dire Straits, Eric Clapton, Tina Turner, Robbie Williams...) e la cui chitarra si può ascoltare anche in numerosi successi italiani (per esempio, «Con il nastro rosa» di Lucio Battisti).

In Piazza Vittoria il 28 settembre alle 18 dialogherà con il giornalista Rosario Rampulla di «Session Man, Una vita da chitarrista», autobiografia che ripercorre la sua carriera dagli anni dell’adolescenza e dell’avvicinamento alla musica tramite gli zii Ray e Dave Davies (i Kinks) fino agli incontri con i grandi del rock, del blues e del soul.

Scrittori e scrittrici di Brescia

Non solo Michele Masneri presenterà il suo nuovo «Paradiso» a Librixia: tra gli scrittori e le scrittrici bresciani si segnalano Arianna Gnutti («Se bastasse l’amore»), Albano Morandi con il catalogo di «Meccaniche della meraviglia 18», Gianfranco Bettin e Paolo Biondani con i libri dedicati ai periodi bui della Repubblica (per ricordare il cinquantesimo anniversario della strage di piazza della Loggia, in collaborazione con Casa della Memoria) ed Enrico Giustacchini e Michele Avigo («Delitto in maschera»).

Seguiranno Nadia Busato con «Padania blues», Andrea Barretta e Paolo Venturini con la nuova pubblicazione di Compagnia della Stampa dedicata alla «Ciclovia della cultura», «Il brigadiere del Carmine» di Enrico Mirani, Italo Bonera con «È stata legittima difesa», Egidio Bonomi con «Il teatro dialettale», un incontro su Gian Butturini e uno in ricordo di Gianni Simoni, recentemente scomparso.

Leggi anche È morto Gianni Simoni, ex magistrato e giallista bresciano

Infine, anche Fondazione Brescia Musei presenterà la sua proposta editoriale: tra i titoli di cui si parlerà ci sono «La storia del Castello di Brescia dal Medioevo all’Ottocento» di Marco Merlo e Sara Scalia, «Museologia del presente» con il contributo di Stefano Karadjov e «Il Pugile e la Vittoria Alata». Due appuntamenti di sapore cinematografico si terranno invece al cinema Nuovo Eden.

Con Uici si scopre il Braille

Quest’anno anche l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Brescia avrà un suo spazio: la Sala Amorini di Mo.Ca. resterà allestita per tutta la durata della kermesse. Qui si terranno una serie di iniziative per sensibilizzare il pubblico sui temi legati alla disabilità visiva. Si potrà dunque approfondire la lettura in Braille (scoprendone anche la storia e toccando i diversi supporti, dalle tavolette alle stampanti), ma anche fare un’esperienza al buio e conoscere meglio i servizi di dono della voce (ovvero i lettori e le lettrici che leggono ad alta voce libri di ogni tipo: a Brescia l’associazione esiste da cinquant’anni).

Leggi anche Audiolibri, le scrittrici e gli scrittori di Brescia da ascoltare

Gli sponsor

Le due maggiori sponsorizzazioni di Librixia si confermano quelle di Rangoni&Affini e di BCC Agrobresciano, che di nuovo dà il nome alla tensostruttura Agrobresciano Arena in piazza Vittoria e che offrirà diversi incontri (quello con Federico Fubini il 5 ottobre, che presenterà «L’oro e la patria», ma anche due degli appuntamenti Dopo Librixia; lunedì 14 ottobre in ricordo di David Sassoli e sabato 26 ottobre il nuovo romanzo di Walter Veltroni). Rangoni&Affini sponsorizzerà invece l’incontro con Emanuele Lumini il 28 settembre: sarà a Brescia con la business novel «La regola di Gio», sulle imprese familiari. E pure quello con il pilota Riccardo Patrese («Formula 1. Backstage», martedì 1 ottobre).

Infine, un appuntamento davvero curioso: l’ultimo giorno di Librixia, domenica 6 ottobre, negli spazi di Mo.Ca. dalle 16 alle 18 si terrà un reading party a cura di Brescia si legge.