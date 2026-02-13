Alla Pinacoteca Martinengo prorogata l’esposizione di Rubens

Ancora due settimane per ammirare il «ritratto di Giovan Carlo Doria a cavallo» di Pieter Paul Rubens alla Pinacoteca Tosio Martinengo. La Galleria Nazionale della Liguria renderà infatti possibile ammirare ancora fino al 1 marzo l’opera protagonista della XIX tappa del format di Fondazione Brescia Musei PTM «Andata e Ritorno», il progetto che trasforma le «partenze» collegate alle richieste di prestito in «arrivi» di opere ospiti.

Leggi anche Le foto choc di Gilden e la Vittoria Alata: il 2026 di Brescia Musei

Scambio tra Brescia e Genova

In attesa del grande ritorno del dipinto «San Giorgio e il drago», capolavoro assoluto della pittura del Quattrocento bresciano, in prestito alla mostra «San Giorgio. Il viaggio di un santo cavaliere dall’Oriente a Genova», all’interno del complesso del Palazzo Reale di Genova, il dipinto del nobile mecenate genovese rappresenta un’occasione straordinaria per il pubblico cittadino, che per la prima volta ha potuto ammirare un’opera del grande maestro fiammingo, tra i massimi protagonisti del barocco europeo. Il dipinto testimonia la straordinaria forza espressiva e la capacità narrativa di Rubens, capace di fondere monumentalità classica e sensibilità moderna in una delle immagini più rappresentative della ritrattistica barocca europea.

Pinacoteca di Tosio Martinengo - Foto di Christian Penocchio © www.giornaledibrescia.it

La mostra si inserisce inoltre in una tradizione storica di rapporti con l’artista, documentata dalla presenza, nelle collezioni cittadine, di opere, attribuzioni e testimonianze legate alla sua bottega e alla diffusione delle sue invenzioni artistiche, tra cui stampe e bozzetti conservati nelle raccolte civiche.

La visita al dipinto di Rubens è gratuita per tutti gli abbonati all’abbonamento Musei Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.