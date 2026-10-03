«Il graffio del colore» di Marco Bruto Rubagotti: ultimo giorno per visitarla

Grande partecipazione giovedì all’inaugurazione della mostra «Il graffio del colore», allestita negli spazi della casa d’aste Capitolium Art a Palazzo Cigola Fenaroli, in via Cattaneo 55 a Brescia. In quattro sale sono esposte una trentina di opere di Marco Bruto Rubagotti (tra cui alcune sculture in marmo di Botticino), in gran parte provenienti dall’archivio dell’artista e da collezioni private.
«Una produzione totalmente astratta – ha spiegato l’artista – e legata a una ricerca eterna di equilibrio tra luce, spazio e colore». La mostra sarà visitabile ancora oggi, dalle 10 alle 18.30.